’Meer bewegingsvrijheid voor iedereen jonger dan 60 jaar’

„Premier Rutte heeft gezegd dat hij tot geen andere conclusie kon komen. Dat kan natuurlijk wel”, zei Vonhof tegen het AD. „Hij had de economie een streepje meer kunnen laten wegen en in ieder geval vertellen dat we de komende periode stap voor stap gaan kijken wat weer kan. Ik heb er niet voor geleerd, maar zover ik de cijfers begrijp, neemt de kwetsbaarheid pas vanaf 50-60 jaar toe. Jonge mensen zijn niet onkwetsbaar, maar daar gaat het om zulke kleine aantallen dat ik denk dat je met het beleid er rekening mee kunt houden dat niet iedereen even gevoelig is voor corona.”

„We hebben alle begrip dat de volksgezondheid op 1 staat, maar als straks de economie zelf ’aan de beademing ligt’ met honderdduizenden werklozen en we verdienen met elkaar geen geld meer... Hoe gaan we dan alle zorg betalen? We kunnen het fundament van de economie niet kapot laten gaan. We kunnen niet alleen op kosten van de overheid gaan leven.”

Praat mee

