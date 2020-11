Daghoroscoop 13 november

VANDAAG JARIG

Gebrek aan focus leidt tot handhaving van de status quo. Als u tevreden bent, blijft u dat, en zult u zich niet geroepen voelen u op glad ijs te begeven in financieel opzicht of in uw carrière. In feite is dat het goede nieuws. Handhaaf uw conservatieve oordeel, onderhoud het goede en veilige.

RAM

Reizen of omgaan met vreemdelingen kan moeilijk zijn vanwege verschillen in cultuur of een taalbarrière. Tracht gewend te raken aan lokale gebruiken en u aan te passen aan regionale diversiteit. Probeer de bedoelingen te begrijpen.

STIER

Een dag vol actie en aan u de keus waar te beginnen. Er kan zich een kans voordoen om een oud probleem op te lossen. Een financieel initiatief belooft succes en een poging om mensen aan elkaar te koppelen zal ook gunstig verlopen.

TWEELINGEN

Sta positief tegenover het verkennen van onbekend terrein en het verbreken van verouderde banden. Doe vastberaden stappen in een nieuwe richting. Richt u op taken die behoefte hebben aan tijd, energie en aandacht.

KREEFT

De vooruitzichten zijn gunstig op twee terreinen van het leven: werk en gezondheid. Er lijkt iets opwindends op komst, misschien promotie of de kans een eigen rol te spelen in zaken. Een leuk iemand kan uw leven binnen fladderen.

LEEUW

Een vloedgolf van energie kan u de deur uitjagen en wat u ook gaat doen, u zult zich amuseren, of dat nu een cross country is, een onvoorbereid optreden of impulsieve romance. Overschat uw krachten echter niet en doe geen beloften.

MAAGD

Een gunstig moment om naar een nieuwe flat uit te kijken of een huis te renoveren. Probeer een oud familierecept als u een familielid op bezoek krijgt. U kunt een aanbod krijgen dat u de energie bezorgt om een verandering te initiëren.

WEEGSCHAAL

Er kan allerlei positiefs gebeuren. Saamhorigheidsgevoel zal leden van een team dichter tot elkaar brengen en door een gezamenlijk doel te kiezen kan een ieder veel presteren. Laat u door zorgen niet van de wijs brengen.

SCHORPIOEN

Een geschikt moment om een investeringsstrategie te ontwikkelen. Misschien moet u iets aan uw leefstijl veranderen als u meer tijd met uw gezin wilt doorbrengen of vaker wilt doen waar u zelf zin in hebt.

BOOGSCHUTTER

Er kan onenigheid ontstaan over de manier om zaken in huis aan te pakken. Uw voorstellen en ideeën zullen niet door een ieder worden geaccepteerd. Familiebezit of een erfenis kan tot spanning leiden in kleine kring.

STEENBOK

Een afspraak met een specialist kan een eind maken aan een probleem dat u al een tijdje bezighoudt. Nieuws over een romance tussen vrienden kan aanleiding zijn tot jaloezie of rancune, maar houd commentaar voor u.

WATERMAN

U kunt een aanbod krijgen deel te nemen aan een zaak als een collega ruggensteun verwerft voor een specifiek plan. Treed de toekomst optimistisch tegemoet, maar blijf op uw hoede als plannen te mooi lijken te zijn.

VISSEN

Praat liever over gevoelens dan ze op te kroppen, dan kunt u voor het avond is een relatieprobleem oplossen. Van uw werkgever kunt u positief nieuws verwachten naar aanleiding van een gesprek. Besteed wat extra tijd aan uzelf.