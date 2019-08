50+ fashionista: van BN’er tot advocaat Selma kleedt vrouwen zakelijk én sexy

Selma Duinkerken (51) begon zes jaar geleden haar kledinglijn Tubino voor de zelfbewuste sexy zakenvrouw. Zakelijk is wat haar betreft namelijk allesbehalve saai.

Uit ergenis… “Aan die grijze plastic pakken in de zakenwereld, is mijn kledinglijn ontstaan. Ik heb tien jaar in de financiële sector gewerkt en behoorlijk wat slecht zittende, saaie outfits voorbij zien komen.

Ik heb altijd al liefde voor mode gehad en kleed nu allerlei vrouwen – van BN’er tot advocaat – zakelijk én vrouwelijk. Die combinatie kan namelijk best: denk aan een op maat gemaakte kokerrok in een opvallende kleur.”

Zo vrouwelijk als nu… “Kleedde ik me vroeger niet. Ik ben conservatief opgevoed en was altijd heel bedekt; droeg zelfs een hoofddoek tot mijn eenentwintigste. Het voelde alsof ik mijn identiteit moest bedekken.

Ik wilde zo graag de wind door mijn haren voelen. Al speelde ik wel met de kaders die ik had. Zo spaarde ik voor een Dior-hoofddoekje om er toch stijlvol uit te zien. Dit lijkt wel een leven geleden, want tegenwoordig ga ik de deur niet uit zonder strakke rok met pumps.”

Wat op je twintigste leuk stond… “Hoeft je nu niet meer zo goed te staan. Natuurlijk is leeftijd maar een getal, maar soms zie ik vrouwen die er geforceerd jonger willen uitzien. Die kiezen dan voor én een diep decolleté én een kort rokje.

Ik zeg niet dat je dat niet mag dragen – laat juist huid zien! – maar maak een keuze. Kies voor je sterkste punt en benadruk dit. Al vind ik een rok boven het dijbeen boven je vijftigste nooit chic, ook al heb je nog zulke mooie benen.”

Zwart… “Kleedt af, maar maakt ook hard in het gezicht. Lijntjes en rimpels vallen dan juist extra op. Het is mooier om te kiezen voor een zachtere tint, zoals diepblauw of chocoladebruin. Dan heb je wel dat slankmakende effect, zonder dat je ouder oogt.”

Hakken... “Maken een outfit altijd vrouwelijker. Sneakers onder een jurk zijn misschien maatschappelijk geaccepteerd, maar mooi vind ik het niet. Je hoeft ook niet te kiezen voor hoge palen waar je niet lekker op kunt lopen.

Er zijn ook comfortabelere opties, zoals een sleehak of een lage bredere hak. Sexy kan dus best praktisch zijn. Maar koop toch die stiletto’s en bewaar ze voor dat ene feestje waar je echt wil uitpakken!”

Een gouden tip is… “Om altijd taille te laten zien, ongeacht de maat die je hebt. Veel vrouwen hebben de neiging wijd op wijd te dragen om vetrolletjes te camoufleren, maar hierdoor lijk je juist groter.

Taille creëer je bijvoorbeeld met een dunne ceintuur om een blouse. Daar kun je nog een vestje overheen doen als je dat fijn vindt, maar zo oog je altijd slanker.”

Instagram: @selma-duinkerken