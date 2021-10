Moet de kinderbijslag inkomensafhankelijk worden?

In de huidige situatie ontvangen alle ouders kinderbijslag voor kinderen tot 18 jaar. De hoogte van het bedrag is onafhankelijk van hun inkomen en afhankelijk van de leeftijd van het kind en waar het kind woont, schrijft Rijksoverheid. Het totaalbedrag varieert tussen de 223,37 en 319,10 euro per kwartaal per kind.

Bezuinigingen

De hoogte van de kinderbijslag groeit normaal gesproken mee met de inflatie. Het kabinet stelt nu voor om de kinderbijslag in 2022 en 2023 niet te indexeren. Dat betekent dat het bedrag even hoog blijft als in 2021, ongeacht de hoogte van de inflatie. Volgens PvdA-Tweede Kamerlid Gijs van Dijk, tegenstander van het voorstel, betekent dit dat ouders zo’n 17 euro per kind per jaar minder ontvangen. De bezuinigingen leveren zo’n 100 miljoen euro op. Hiervan wil het kabinet verbeteringen doorvoeren van de dienstverlening en de ict bij het UWV en de Sociale Verzekeringsbank.

Van Dijk steunt het voorstel niet. Hij beargumenteert dat alle kleine beetjes helpen bij ouders die het niet breed hebben. Uit het laatste onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 2017 werd duidelijk dat er ruim 272.000 minderjarigen in armoede leven. Voor kinderen uit deze gezinnen kan het bedrag van groot belang zijn.

Inkomensafhankelijk

Een alternatief dat door verschillende mensen en partijen, zoals de SP Alkmaar, is voorgesteld is de inkomensafhankelijke kinderbijslag. Zij pleiten voor een stelsel waarin mensen met een lager inkomen meer kinderbijslag krijgen dan ouders met een hoog inkomen. Zij zijn van mening dat het oneerlijk is dat beide groepen evenveel kinderbijslag krijgen, terwijl volgens hen de ouders met een hoger inkomen het geld niet nodig hebben. Waar de inkomensgrens volgens hen zou moeten liggen is niet duidelijk.

Praat mee

