Frederiek (53): ’Als ik geld aan mijn man moet vragen, vind ik dat lastig!’

„Ik heb een hondenhotel in huis, dus ik heb geen hokken, benches of kennels. Alle honden die bij ons komen logeren, draaien helemaal mee in ons gezin. Het is ongelofelijk leuk werk. Ik werk 100% fulltime. 16 uur per dag en 7 dagen per week, zou ik zeggen.

We hebben een heel groot terrein en daar ben ik de hele dag mee bezig. Met onderhoud, werken in de tuin en veel schoonmaken, binnen en buiten. De honden lopen de hele dag in één grote groep om me heen, terwijl ik alle dingen doe.

Het is fysiek heel zwaar werk, maar ik zie dat als mijn sportschool. Als ik een uur aan het harken ben, dan ben ik voor mijn gevoel echt aan het trainen. En dat maakt het extra leuk.”

Tikkies

Frederiek is getrouwd met Otto (54). „We kennen elkaar al sinds 1995 en we zijn nu 23 jaar getrouwd. We zien elkaar weinig overdag omdat we allebei druk zijn, maar we spreken vaak af om samen te lunchen.

Otto begeleidt fulltime stichtingen en families met geldzaken. We brengen zeker samen geld binnen, maar mijn man verdient meer dan ik. Ik verdien net genoeg om mijn eigen zakelijke vaste lasten te betalen, zoals bijvoorbeeld alle dingen die ik voor de honden koop. En het is genoeg om af en toe iets leuks met de kinderen van te doen.

Ik betaal mijn eigen vaste lasten, maar voor de rest betaalt mijn man alles. Hij stort elke maand geld op mijn rekening voor de boodschappen. Dat doet hij al 20 jaar en dat gaat automatisch. Als ik een keer iets extra’s moet kopen wat ik zelf niet kan betalen, dan kan ik hem een Tikkie sturen.

Soms betaalt hij iets wat ik zelf had moeten kopen, bijvoorbeeld iets voor de honden, en dan stuurt hij mij een Tikkie. Ik ben heel tevreden over hoe het is geregeld. Dat is vooral gemakzucht en gewenning, want we doen het al jaren zo.”

Onafhankelijk

Over financiële onafhankelijkheid denkt Frederiek veel na. „Ja, daar denk ik heel erg bewust over na. Ik ben nogal een onafhankelijk persoon. Ik vind het vreselijk als ik niet genoeg geld heb om mijn eigen dingen te kunnen doen.

Het is wel een dingetje bij ons, want hij heeft het gevoel dat zijn inkomen ons inkomen is. Hij redeneert: ’Het is toch van ons samen?’ Ik vind dat lastig, want ik ben heel erg een soort van onafhankelijke rebel, altijd al geweest. Dus als ik geld aan hem moet vragen voor iets, dan vind ik dat heel lastig!”

Rolverdeling

„Ik doe eigenlijk alles in het huishouden, want mijn man zit vaak achter zijn computer en hij heeft regelmatig afspraken buiten de deur. Ik ben altijd thuis met de honden, dus dat voelt voor mij echt het eerlijkst. Dan maak ik schoon en lopen alle honden om me heen, dat is heerlijk.

Maar als mijn man een zakelijke afspraak bij ons thuis heeft, dan zorgt hij ervoor dat het in de keuken en in de zitkamer opgeruimd en netjes is. Als er vrienden langskomen voor het eten in het weekend, dan maken wij samen schoon. We zijn één of twee keer per maand samen in het weekend een paar uur bezig met het schoonmaken van het huis.

Mijn man kookt best regelmatig nu, omdat hij het leuk vindt en het goed kan. Dat is voor mij ook heel fijn. De kinderen zijn beiden het huis al uit. Ik was huismoeder toen zij nog thuis woonden. Nu zorgt mijn man in zekere zin voor de kinderen, want het enige dat ze nog nodig hebben, is financiële hulp.”

Waardering

„Het belangrijkste bij elke rolverdeling vind ik waardering. Dat niets vanzelfsprekend is. Ik heb gisteren bijvoorbeeld het hele huis schoongemaakt. Toen kwam Otto thuis en zei hij: ’Jeetje, wat ziet het er hier lekker schoon uit!’ Dan is alles voor mij in één klap helemaal top.

Als hij kookt, besteed ik er ook aandacht aan door te zeggen dat ik het erg lekker vind. We blijven tevreden door waardering naar elkaar uit te spreken en samen te genieten van de dingen die we voor elkaar doen. Dus we genieten er samen van als alles lekker opgeruimd en schoon is, en we genieten samen van elkaars koken.”

