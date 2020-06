Deel 22: ’En de pareltjes zitten precies op hun plek...’

Ik lig naast Anouk op het gras. Mijn aanstaande hond en haar broertjes en zusjes dollen over ons heen. Ze knabbelen aan onze oren, likken onze gezichten en happen in vingers en armen. Ik had verwacht dat Anouk hysterisch zou worden. En net na het ongeluk met de Porsche had ik ook gehóópt dat ze over de rooie zou gaan. Goede wraak, maar zodra ik op de grond lig met het nest puppy’s, ben ik dat op slag vergeten.

Nu liggen we samen in het gras, ik hoor haar giechelen. Het klinkt als het lachje van Lente en als ik opzij kijk word ik ook getroffen door de gelijkenis met onze dochter. Ik krijg heel even de neiging om langs haar wang te aaien. Ik schrik ervan. Dus om nog meer mezelf dan haar te overtuigen van ons ingeslagen pad, maak ik de opmerking over de advocaat.

Nummer 1

Mijn relatie met Sara is weer enigszins hersteld. Uiteindelijk was het een goede zet om Sara de scheidingspapieren te sturen die voor Anouk waren bedoeld. Zo zag ze dat ik het in ieder geval serieus meende met de scheiding. Nu is het tijd om door te pakken, ik wil bij Sara wonen. Ik heb geen zin om langer in het tuinhuisje te bivakkeren. Ik wil een normale slaapkamer, een badkamer waar ik naakt naar toe kan lopen en niet langer onder de blikken van Anouk leven.

„Goedenavond baas,” begroet secretaresse Roxy me. Sarcasme is haar tweede naam. Door het drama met de Porsche en de knuffelpartij met de hondjes ben ik laat. „Roxy, lieverd... Wat zie je er betoverend uit.”

„Meen je dat?”, vraagt ze stralend, ze komt achter haar bureau vandaan en schuift langs me. Haar borsten prikken tegen mijn borst. Voor de tweede keer vandaag moet ik de neiging onderdrukken om een vrouw-die-niet-Sara-is aan te raken. „Wil je iets voor me doen?” Ik vraag haar een tafel te reserveren bij het beste restaurant in ons dorp. „Voor het hele gezin?”, vraagt ze. „Nee, gewoon voor twee,” antwoord ik: „Ben ik nummer 2?” vraagt ze flirterig. „Nee, jij bent nummer 1,” zeg ik snel.

Ik weet dat een oud-minnares heel chagrijnig wordt van het idee dat ze iets moet regelen voor haar opvolgster: „Ik ga met een vroeger studiemaatje, maar die bel ik zelf wel.” „Oké”. Ze gaat weer zitten en gebaart me dat ik weg kan. Weggestuurd door mijn secretaresse ga ik naar mijn kamer en app Sara: ’Trek je heerlijke setje aan en draag je mooiste jurk. Ik zie je om half 8 in De Speld.’

In principe

Sara ziet er die avond adembenemend uit in een jurk met tijgerprint. Haar volle boezem knalt er bijna uit, strakke taille en ronde heupen. Wat een heerlijkheid. „En de pareltjes zitten precies op hun plek,” fluistert ze me toe als ik achter haar ga staan om haar stoel aan te schuiven. Mijn lijf reageert meteen: „Ik zou liever meteen naar huis gaan,” fluister ik terug. „Mooi niet,” knipoogt ze. „Ik verheug me de hele dag al op de cheesecake”.

Sara kleurt en bestelt een whisky on the rocks. Ik neem hetzelfde. „Wat vieren we eigenlijk…” vraagt ze dan. Typisch Sara. Heerlijk direct.

„Dat we bij elkaar zijn.”

„We zijn onderweg naar ’bij elkaar’ zijn,” corrigeert ze mij. Ik knik: „Ik ben graag onderweg.”

„Hoe gaat het met de scheiding?”

„Nou, mijn advocaat heeft een voorstel gedaan voor een voorlopige voorziening. Dat is een voorstel voor een tijdelijke regeling. Tot de scheiding definitief is geregeld.”

„En?”

„En daarna heeft hij nog een brief gestuurd met een voorstel voor de verdeling van de spullen.”

„Oké, dus nu kan het snel worden geregeld?”

„In principe wel.”

„In principe?”

„Nou, Anouk reageert niet. Ik heb haar vandaag weer gezegd dat haar advocaat die van mij moet bellen, maar dat doet ze niet.”

Koud

„Oké.” Dat laatste klinkt koud. Ze leunt achterover en trekt haar wenkbrauw omhoog: „Ik dacht dat jij het even ging regelen.” Ik knik: „Ja, maar Saartje...”, ik reik over de tafel heen naar haar handen, maar die trekt ze snel terug. „Liefje,” ga ik verder, „ik ben afhankelijk van wat Anouk doet. Dat begrijp je toch wel?”

„Ja, maar ik wíl niet afhankelijk zijn van Anouk. Dat snap jij toch wel?” Ik knik en zeg dan schor: „Maar het gaat me alleen om jou. Ik wil jou. Vanaf nu bepaal jij. De scheiding is maar een formaliteit. Heus.”

Sara denkt na. Ik wrijf over haar arm en kijk haar vragend aan. Ze begint te glimlachen en opent haar mond om iets te zeggen: maar dan rinkelt mijn telefoon: ‘Lente’. „Sorry, mijn dochter,” gebaar ik naar Sara. Die knikt stroef: „Liefje…” zeg ik gehaast. Ik hoor Lente huilen: „Papa, je moet nu naar huis komen. Het gaat niet goed met mama.”

