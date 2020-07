Zou jij nog aapjes kijken op vakantie?

Terwijl ik thuis op de bank met mijn vingers door de zachte vacht van mijn kattenvriendjes kroel, denk ik terug aan de tijd dat reizen een logische activiteit was in de zomermaanden. Instagram-waardige herinneringen wisselen zich af op m’n netvlies. Hoewel ik me al best een tijd bewust ben van het dierenleed dat toerisme heet, betrap ik mezelf toch op het geheugensouvenir aapjes kijken. En al heb ik nooit met dolfijnen gezwommen of op een kameel gezeten, ik kan niet ontkennen dat ik me in de snikhitte in een huifkar heb laten vervoeren door paarden.

Olifantenritjes en tijgers knuffelen

Dat laatst deed ik niet eens voor mijn lol, maar ik liet me meeslepen door het enthousiasme vanuit de familie en was natuurlijk de beroerdste niet om leuk mee te doen. En niet eens één keer, ook weleens omdat het nou eenmaal op het programma van de reisorganisatie stond. Dan zeg je ook geen nee. Toch? Waarom zou ik ook, naast het feit dat ik er niet heel warm van werd. Ik had werkelijk geen idee. Ik had geen idee dat er (pré-corona) dagelijks zo’n 550.000 dieren worden mishandeld voor toeristendoeleinden. Ik had geen idee. Terwijl ik best een dierenvriend ben en me vaak prima inlees.

Met mij is het gros van de toeristen zich niet bewust van de ellende die zich afspeelt rondom dieren, waarvan de bazen het moeten hebben van hun leed. En als jij olifantjes wast, dan denk je toch vooral dat je ze hélpt? En als jij met dolfijnen zwemt, dank je dan niet: ‘Ze zwemmen er toch, ik zwem er alleen maar naast.’ Dansende apen, dolfijnenshows, dansen met een slang om je nek, berenparken, olifantenritjes, tijgers knuffelen, op de foto met tal van wilde dieren… het lijkt allemaal zo onschuldig. Maar dat is het niet.

Omdat we ons daar maar zo weinig bewust van zijn, zijn World Animal Protection, Stichting SPOTS en Stichting AAP dinsdag gestart met een nieuwe vakantiecampagne om alle entertainment met wilde dieren te mijden. In de video roepen ze op om afstand te houden: om jezelf in bescherming te nemen tegen corona, maar ook zeker om de dieren te beschermen tegen dierenleed. In de video wordt pijnlijk duidelijk hoe het echt met die dieren gaat. Al weet ik dat ik er de laatste jaren goed op let, word ik me wederom bewust waarom.

Praat mee

Hoe leuk en spannend de activiteiten ook zijn… Nu je dit weet, zou jij het zwemmen met dolfijnen of die foto met een tijger tijdens je vakantie links laten liggen? Of vind je dat deze activiteiten nu eenmaal onderdeel uitmaken je vakantie. Praat mee op onze Facebookpagina.