Houd jij je nog aan de coronamaatregelen?

Nog geen halfjaar geleden riep het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) op om ’niet meer dan nodig te kopen’ in tijden van corona, zodat niet alle winkels werden leeggekocht. Handgel en zeep was bijna overal uitverkocht en we waren misschien wel hygiënischer bezig dan we ooit zijn geweest. Ben jij nog steeds zo bewust bezig met de voorzorgsmaatregelen tegen corona?