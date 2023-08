Arts Femke over gezond leven: ’Mijn avondeten? Iedere dag een bak havermout’

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Ik vind het belangrijk om de dingen te kunnen doen die ik wil doen. Dat is iets dat voor mij niet vanzelfsprekend is, omdat ik geboren ben met de darmziekte Hirschsprung. Daardoor functioneerde mijn dikke darm niet goed, wat gepaard ging met veel buikpijn en pittige behandelingen.

Na een tijdje ging er in mijn hoofd een soort knop om en had ik het helemaal gehad met stoma’s en dagelijkse darmspoelingen. Ik ging zo gezond mogelijk leven en kwam er al snel achter hoeveel invloed je leefstijl heeft op je gezondheid. Nu gaat het gelukkig erg goed met me. Zolang ik let op mijn voeding en genoeg beweeg, heb ik amper klachten.”

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Heel wisselend, maar de 80-20-regel staat centraal. Daarbij probeer ik tachtig procent van de tijd gezonde, voedzame en onbewerkte producten te eten. In de overige twintig procent ben ik wat minder streng en gun ik mezelf bijvoorbeeld een koekje of stukje chocolade.

’s Ochtends eet ik bijna altijd kwark en een gekookt eitje. Ja, óók het eigeel! Dat zit namelijk vol gezonde vetten. Als lunch maak ik vaak een salade van leftovers en tussendoor eet ik een stuk fruit of wat worteltjes met hummus.

Wat er ’s avonds op tafel staat? Een grote bak met havermout, haha! Gewoon omdat ik dat verschrikkelijk lekker vind. Ik maak er elke keer weer feestje van met allemaal verschillende toppings.”

Wat is je grootste zonde?

„Ik denk chocoladepasta; een pot Nutella kan ik bijna helemaal uitlepelen!”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Door een enkelblessure kan ik op het moment helaas niet zoveel, maar normaal gesproken ben ik best fanatiek. Iedere dag bewegen vind ik belangrijk, wat begint bij het mijden van de auto. Lopend naar de supermarkt, bijvoorbeeld.

Verder volgde ik bijna dagelijks zelf opgestelde fitnessschema’s en deed ik workouts via YouTube. Als ik hersteld ben, wil ik ook in de sportschool aan de slag om wat meer op krachttraining te focussen.”

Zit je op dit moment op je streefgewicht?

„Voordat ik mijn gezonde leefstijl echt had omarmd, was ik soms gevaarlijk dun. Ik was namelijk zó bang voor buikpijn, dat ik vaak niet durfde te eten. Daarom ben ik niet heel veel met mijn gewicht bezig, omdat dat in mijn ogen niet zoveel over je gezondheid zegt. Ik kijk liever naar hoe ik mij voel en hoe mijn kleren zitten.

Af en toe sta ik wel op de weegschaal, vooral om te checken of ik niet te veel afval. Ik ben 1 meter 72 en weeg momenteel zo’n 62 kilo. Daar mag best nog wat bovenop, want door mijn blessure ben ik veel spiermassa verloren.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Daar ben ik behoorlijk resoluut in; ik raad het ten strengste af. Tuurlijk snap ik dat het voor veel mensen lastig is om het helemaal af te schrijven, maar het is echt superongezond én verslavend.

Roken vind ik hartstikke vies en heb ik nog nooit gedaan. Alcohol begrijp ik trouwens ook niet: ik vind het niet lekker en de volgende dag voel je je alleen maar ellendig.”

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

„Ik heb lange tijd een soort laxeermiddel moeten gebruiken, maar dat is gelukkig verleden tijd. Supplementen gebruik ik wel, alhoewel de meningen daarover verdeeld zijn. Ik vul mijn voeding in ieder geval graag aan met multivitaminen en magnesium.”

Zie je nog verbeterpunten?

„Ja, een betere slaapkwaliteit. Door mijn schermtijd voor het slapengaan te verlagen, moet dat wel lukken.”

Merk je dat je anderen inspireert?

„Mijn Instagramaccount @dokterfemke gebruik ik als een soort dagboek, waar ik zowel mijn eigen ontwikkelingen als gezonde recepten deel. Een tip: vervang boter door appelmoes! Ook zo maak je heerlijke baksels.

Ik zeg regelmatig tegen mijn man hoe bijzonder zo’n online platform is. Volgers sturen mij vaak berichtjes waarin ze vertellen dat ze een van mijn gerechten hebben gemaakt of hun leefstijl door mijn post hebben aangepast. Ontzettend leuk!”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Wees zuinig op je lichaam en blijf lief voor jezelf. Dat begint bij balans houden en goed nadenken over alle keuzes die invloed hebben op je gezondheid.”

Vertel jij ook graag over jouw leefstijl? Stuur dan een mailtje naar b.bouwman@telegraaf.nl.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.