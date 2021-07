Daghoroscoop 13 juli - Wie jaagt jou op kosten, Tweelingen?

VANDAAG JARIG

Doordat je financiële planeet geruime tijd in je teken staat, kun je met meevallers en mooie kansen te maken krijgen. Degenen die over het geld gaan zijn je goed gezind, waardoor je levensstandaard hoger kan komen te liggen dan voorheen. Qua welzijn zul je weinig te klagen hebben.

RAM

Probeer op tijd voor afspraken te zijn. Er lijkt sprake van goed nieuws of geluk binnen de familie. Je creatieve talent laat je niet in de steek. Hecht minder waarde aan materiële zaken. Verzamel op internet kennis over een nieuw onderwerp.

STIER

Onverwachte ontwikkelingen kunnen zakelijke plannen dwarsbomen. Blijf rustig als de werkdruk toeneemt. Ongeduld kan je positie in gevaar brengen. Vooruitzichten veranderen. Voor de dag voorbij is, kun je een nuttig advies krijgen.

TWEELINGEN

Je kunt op kosten worden gejaagd door andermans problemen. Geen geschikte dag om over geld te praten. Werk vordert gestaag; na een trage start lukt het om de verloren tijd in te halen. Probeer adviezen te rijmen met je eigen ideeën.

KREEFT

Veranderingen zijn onvermijdelijk en het kan lastig zijn om je aan een nieuwe situatie of relatie aan te passen. Door dingen op hun beloop te laten, kun je in een parket terechtkomen waar je zelf niet voor zou kiezen.

LEEUW

Je sociale leven dreigt kostbaarder te worden dan je had ingeschat. Maak je talenten te gelde om financiële dalen te overbruggen. Wees in relaties niet te overgevoelig en verdiep je niet steeds in de gemoedstoestand van anderen.

MAAGD

Het kan soms moeilijk zijn om de juiste woorden te vinden om iets duidelijk te maken. Neem de tijd om je gedachten te ordenen. Bijbedoelingen kunnen een eerlijke communicatie in de weg staan. Volg een bijscholingscursus.

WEEGSCHAAL

Neem thuis een paar belangrijke beslissingen. Afspraken met een bank of makelaar verlopen naar wens. Voed een nieuw huisdier even consequent op als een kind. Schrijf iemand die je lang niet hebt gesproken een brief.

SCHORPIOEN

Tegenspoed en dingen die niet af zijn, kunnen je nerveus maken en voor hersenspinsels zorgen. Besef dat je die jezelf hebt aangepraat. Ook netwerken kan frustratie oproepen. Je wordt teleurgesteld als je veel van anderen verwacht.

BOOGSCHUTTER

Je staat op de drempel van (of bent net begonnen aan) een nieuwe levensfase. Je krijgt volop kansen en het is zaak daarop meteen in te haken. Zakenlieden onder je krijgen meer macht. Vergeet niet om ook plezier te maken.

STEENBOK

Hoewel je thuis dingen wilt afmaken, kan de lust om naar buiten te gaan en iets leuks te doen onbedwingbaar zijn. Doe het tweede als de zon schijnt en allebei als het regent. Je hoeft niet elke dag hard te werken.

WATERMAN

De opknapbeurt die je je huis wilt geven, kan om de een of andere reden vertraging oplopen. Het is misschien niet het juiste moment. In je vriendenkring kun je teleurgesteld worden. Kom voor jezelf op en taxeer je opties.

VISSEN

Gezamenlijke activiteiten zullen plezierig verlopen. Maak plannen om een paar weken ergens naartoe te gaan. Sociale verplichtingen nemen de komende weken toe. Wees tijdens feestjes terughoudend over bedrijfsresultaten.

