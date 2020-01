Deel 218: ’Ik zie de tong van de blonde vrouw in zijn mond glijden’

Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is 30 december. Ik zit al sinds donderdag bij mijn moeder. Gelukkig is ons bedrijf twee weken dicht, want ik voel nu me echt niet in staat om mijn werk te doen. Mark heeft me de afgelopen dagen tientallen keren gebeld en geappt, maar ik heb nergens op gereageerd. Het feit dat hij me gewoon de deur uit heeft gezet omdat ik van zijn vrouw zijn dochters niet mag zien, heeft me diep gekwetst.