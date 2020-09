’Ik wil mijn moeder niet meer als oppas’

Toen ik twee jaar geleden mijn moeder vroeg of ze drie dagen in de week op mijn dochter wilde passen, stemde ze in. Op één voorwaarde: dat ik haar zou betalen. Ze werkte namelijk bij een bakkerij en vond het op haar leeftijd te zwaar om die twee activiteiten te combineren.

Ze had zelfs al uitgerekend wat mijn vriend en ik moesten betalen, als ze op hetzelfde inkomensniveau wilde blijven. We vonden het in eerste instantie vreemd, maar begrepen tegelijkertijd haar standpunt. Ook wilden we liever dat onze dochter bij haar oma zou zijn, dan bij een onbekende oppas. Omdat ze een allergie heeft, mag ze namelijk heel veel niet eten en drinken en mijn moeder kan daar goed mee omgaan.

De rekening

Ik vind het nog altijd ontzettend fijn dat ik naar mijn werk kan, wetende dat mijn moeder op de kleine past. Maar het blijft vreemd voelen als we aan het einde van de oppasdag afrekenen. Dat voelt niet goed. Nu mijn dochter dit jaar naar school gaat, heb ik haar ingeschreven voor de naschoolse opvang. Voor drie dagen in de week. Dat kost me uiteindelijk ook nog minder dan wat we mijn moeder betalen, omdat we een gedeelte terugkrijgen van de belasting.

Er was geen sprake van een wachtlijst en haar allergie bleek ook geen enkel probleem te zijn. En zelf vind ik het wel lekker dat ik mijn moeder niet meer in huis heb. Ze is zich (te)veel met de opvoeding van onze dochter gaan bemoeien en heeft er altijd maar de mond van vol dat we haar teveel verwennen. Dat ze nooit een keertje een ’nee’ van ons krijgt. Mijn dochter klaagt dat oma zo streng is. Zo mogen er nooit vriendinnetjes mee, omdat mijn moeder dat te druk vindt.

Nu zit ik alleen met één probleem: ik durf het mijn moeder niet te vertellen. Die zit dus straks zonder werk. Ze is alleenstaand en loopt inmiddels al tegen de zestig, dus ik betwijfel of ze nog iets gaat vinden. Voor mij is het een goede les. Ik houd privé en zakelijk voortaan gescheiden: oma is oma, de opvang de opvang.

