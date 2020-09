’Mensen zijn dikwijls gehecht aan hun probleem’

Jeffrey Wijnberg Ⓒ Eigen beeld

De Nederlander heeft sinds jaar en dag een haat-liefdeverhouding met autoriteit. Mensen ergeren zich als er geen leiderschap wordt getoond, maar als er wél leiderschap wordt getoond, dan is vaak te horen: ’Wie ben jij om mij te vertellen wat wel of niet mag?’ Dit is een probleem, want zo kunnen de gezagsdragers alleen maar met de grootste moeite hun werk doen.