Pamperen wij onze kinderen te veel?

Derksen roept ouders op kinderen weer in bomen te laten klimmen en bloedneuzen te krijgen. Naast curling ouders, die de weg obstakelvrij willen maken in het leven van hun kinderen, ziet hij nu ook helikopterouders. ‘Deze mensen hangen boven hun kind en letten erop dat er niets ergs gebeurt. Zolang ze niet in gevaar zijn voor hun leven of andermans leven laat ze vooral hun gang gaan.’

Goed bedoeld

Deze generatie opvoeders hebben hun kinderen goedbedoeld beschermd tegen de harde realiteit. Alleen komen deze kinderen hierdoor zonder veel stress-tolerantie tussen hun 10e tot 20e levensjaar in de adolescentie, beargumenteert de hoogleraar. Door sociale media kan de stress bij deze groep jongvolwassenen alleen nog meer verhogen, omdat hun uiterlijk en prestaties met elkaar vergeleken worden. Als ze dan al niet gewend zijn aan stress, kan dit de druppel zijn die de emmer laat overlopen, meent Derksen. In plaats daarvan adviseert hij ouders van nu af aan om hun kids gedoseerd meer kennis te laten maken met de werkelijkheid zodat ze in de jungle van het dagelijkse leven iets beter beslagen ten ijs komen.

Overbeschermd

Derksen werd zelf in zijn kindertijd blootgesteld aan de scherpe kantjes van de realiteit. ‘Daar werden wij niet uitgehouden.’ Ook op de VROUW-redactie is men van mening, dat kinderen van nu amper met tegenslagen te maken hebben. Zo beargumenteert collega M., dat tegenwoordig als een kind een onvoldoendes haalt ouders meteen naar school snellen in plaats van eerst verhaal te halen bij hun eigen zoon of dochter. Of als een kind niet uitgenodigd wordt voor een feestje dit zo zielig wordt gevonden, dat het leed verzacht wordt met een cadeautje.

Reacties op Twitter

Maria vindt dat als je kinderen niets zelf laat doen, ze geen idee krijgen hoe ze op eigen houtje problemen moeten oplossen.

Ina is van mening dat kinderen niet te veel verwend worden, maar dat sociale media ervoor zorgen dat kinderen meer druk ervaren.

Liesbeth schrijft dat kinderen die wél buitenspelen niet altijd beter tegen schoolstress kunnen.

Praat mee

