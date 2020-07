’Achteraf gezien heeft hij mij meerdere malen verkracht’

„Max was qua looks helemaal mijn type. Groot, sterk, wat langer gitzwart haar, mooie donkere ogen, zes jaar ouder. Echt zo’n man waar je je veilig bij zou moeten voelen. Dat straalde hij uit, maar het tegendeel bleek waar. Onze relatie begon wel oké en ik was toen ook nog zo verliefd op hem dat ik sommige ietwat merkwaardige zaken voor lief nam. Zo was zijn wil wet en bepaalde hij echt alles. Maar dat maakte me niets uit, zolang we maar samen waren.”

Hardhandig

„Hij was in bed heel dominant en ook wel wat hardhandig. Ik was wel wat gewend tussen de lakens, dus ook daar maakte ik me niet direct druk om. Het was ergens ook wel opwindend. En bovendien; in het begin van een nieuwe relatie is het altijd een beetje aftasten, ook in bed. We zouden elkaar vast wel vinden. Als ik iets niet prettig vond, probeerde ik hem subtiel de juiste richting op te sturen. Al had hij daar geen oren naar.”

„We waren een half jaar bij elkaar toen ik tot mijn spijt moest constateren dat we in bed gewoon niet de beste match waren. Hij kon niet op een tedere manier seks met mij hebben. Het moest altijd heftig, altijd ruig. Hij dronk ook veel, wat zijn weerslag op ons seksleven had. Als er een borrel in zat, dan was hij niet te houden. Vaak dronk ik ook maar een wijntje extra om in dezelfde stemming te komen. Het is regelmatig voorgekomen dat ik zo tipsy was, dat ik de volgende ochtend amper nog wist wat we nou precies gedaan hadden.”

Kanker

„En toen werd mijn moeder ziek. Ze bleek een ongeneeslijke vorm van kanker te hebben en ging heel snel achteruit. Ik wilde zo veel mogelijk met en van haar genieten en bij haar zijn. Naar seks met Max stond mijn hoofd totaal niet; ik was zo verdrietig. Hij vond dat ik niet zo moest zeuren; seks zou me juist laten ontspannen. Hoe harder ik ’nee’ zei, hoe meer hij aandrong. Mijn ’nee’ wond hem gewoon op.”

„Ik heb meerdere keren seks met Max gehad terwijl ik heel duidelijk had aangegeven dat ik het echt niet wilde. Hij dwong me. Ik liet het gebeuren, om een enorme scène te voorkomen. Als ik zou blijven volhouden, zouden we knallende ruzie krijgen en dat kon ik er echt niet bij hebben. Daar had ik de energie niet voor. Ik heb hem een paar keer in tranen zijn gang laten gaan. Hij had totaal geen oog voor mij. Hij had maar één doel: klaarkomen.”

Uitgemaakt

„Zodra hij zijn zaad kwijt was, viel hij in slaap. De volgende ochtend vroeg hij of ik het ook lekker had gevonden. Ik was inmiddels zo murw geworden, dat ik alleen maar knikte. Tijdens mijn moeders laatste weken heb ik het uitgemaakt met Max. Ik kon het niet langer opbrengen. Mijn liefde voor hem was compleet verdwenen door hoe hij met mij omging. Ik wilde me kunnen focussen op mijn moeder. Hij werd woest toen ik de relatie verbrak en bazuinde rond dat ik verschrikkelijk ben in bed.”

„We zijn inmiddels drie jaar verder en ik heb een heel leuke en fijne vriend met wie ik het in bed perfect heb. Soms knuffelen we alleen maar of we liggen naakt tegen elkaar aan; de daad is niet ons hoogste doel. Alles is zo anders. Ik heb mijn nieuwe vriend verteld over Max en wat hij met mij deed. ’Dat is gewoon verkrachting!’, riep hij geschokt. Zo had ik er nog niet naar gekeken, maar hij heeft wel gelijk. Ik ben gedwongen tot seks. En daar is inderdaad maar één woord voor…”

Aangifte

„Ik vind het nog steeds lastig het te bestempelen als verkrachting, merk ik. Ik was er toch zelf bij? Ik heb het toch uiteindelijk toegestaan? Ik had het ook kunnen uitmaken en kunnen weglopen. Maar Max had mij op zo’n manier in zijn greep en ik zat ook in zo’n lastige persoonlijke situatie, dat ik dat niet deed. Maakt hem dat dan minder schuldig? Eigenlijk niet. Ik zou aangifte kunnen doen, maar dat doe ik niet. Ik kan het toch niet bewijzen en het is mijn woord tegen het zijne. Ik wil door en niets meer met Max te maken hebben. Maar het is natuurlijk van de zotte dat zulke kerels hier mee wegkomen. En misschien doet Max dit ook bij andere vrouwen...”

