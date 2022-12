Premium Het beste van De Telegraaf

Thriller ’Ik moest de politie bellen om mijn verwarde man te zoeken’

Emmeline neemt het haar ex-man niet kwalijk dat hij wegging: „Hij kon er niets aan doen dat hij ziek was. En daarbij heeft hij me drie prachtige kinderen gegeven.” Ⓒ SERGE LIGTENBERG

Toen Willemien Daan ontmoette, dacht ze in hem de man van haar dromen te vinden. Hij was knap en charmant, verlangde net als zij naar een groot gezin. Totdat hun eerste kind werd geboren. De prins op het witte paard ontpopte zich al snel tot iemand met een ernstige psychische aandoening. Huisarts Emmeline (52) maakte een boek van dit verhaal; dat eigenlijk gewoon háár verhaal is. Dit interview is eerder gepubliceerd. Omdat er een tweede druk van het boek De geur van witte fresia’s uitkomt en het wordt verfilmd, publiceren we het opnieuw.