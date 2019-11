Hoe zit het nu echt met... de mannengriep

Dus het zal ook niet lang duren voordat je met een kermende man op de bank zit. Een man die óh zó ziek is en zich hélémáál niet aanstelt. Juist ja, ook de mannengriep is in aantocht.

Om nu voor eens en voor altijd het fenomeen mannengriep de wereld uit te helpen (zodat jij je vent kan vertellen dat ’ie mag stoppen met zielig doen) ging VROUW op onderzoek uit. „Die mannengriep? Ik geloof er helemaal niets van.”

Wetenschap

Je zou verwachten dat griepdeskundige, oud-huisarts én man Ted van Essen het bestaan van de mannengriep wel zou bevestigen, maar niets is minder waar: „Wetenschappelijk gezien is er weinig bewijs voor de mannengriep.”

Maar, waarom ligt je man dan kermend op de bank als hij een beetje verkouden is, en gaat de gemiddelde vrouw met hoofdpijn en een verstopte neus gewoon aan het werk? Van Essen: „Dat heeft te maken met ziektegedrag. Mensen verschillen daarin. Als je van je moeder hebt meegekregen dat je zonder koorts niet ziek bent, houd je dat in je latere leven vast. Dat is een verschil tussen ménsen, en niet per se tussen mannen en vrouwen.”

Doodgaan

Wel weet hij dat de één zieker kan zijn van het griepvirus dan een ander. Van Essen: „Dat is heel interessant. Er is een groep mensen die het griepvirus bij zich draagt en nergens last van heeft, terwijl anderen een week op bed liggen. En nog een andere groep kan doodgaan aan de griep. Hoe ziek je wordt van een griepje verschilt enorm.”

Spreekuur

Maar heeft je partner - kermend en al - het dan ook echt zoveel zwaarder? „Mannen moet je sowieso altijd geloven”, grapt Van Essen. Dan, op serieuzere toon: „Wat ook een rol kan spelen, is hoe onmisbaar je bent.

Kun je het je permitteren om op bed te gaan liggen en je over te geven aan de griep? Vrouwen hebben vaker zorg voor kinderen en moeten dus wel door, terwijl mannen zich makkelijker aan huishoudelijke taken kunnen onttrekken.”

Bekijk ook: Zo versla je die griep of verkoudheid wél razendsnel

Kippensoep

Maar of de reden dat mannen zo luid en aanwezig ziek zijn in het feit ligt dat ze het zich simpelweg kunnen permitteren? Daar kunnen we voorlopig alleen nog maar naar gissen: er is namelijk (nog) geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.

Hoewel de mannengriep dus - vooralsnog - niet bestaat, is de kans groot dat dat je man er niet van weerhoudt om zielig op de bank te gaan liggen. Dat wordt dus toch weer kippensoep maken...

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.