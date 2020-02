Mogen jouw kinderen zelf bepalen wat ze dragen?

De moeder van de tweeling, Saskia, laat ze hun gang gaan. Toch trekt ze op bepaalde momenten een grens, vertelt ze aan RTV Utrecht: "Ik heb wel met ze afgesproken dat de veiligheid altijd op nummer één staat. Dus als er sneeuw en ijs ligt en ze willen schaatsen, dan moeten ze een skibroek aan. Ook waren ze met school op excursie in het bos en daar waren veel teken. Dan mag een korte broek ook niet. Die afspraak staat gewoon en daar houden de jongens zich aan".

Ontaarde moeder

De meningen over hoe de kinderen van Saskia zich kleden, zijn verdeeld. Op Bunniksnieuws.nl zegt ze: „Het eerste jaar werd ik regelmatig aangekeken alsof ik een ontaarde moeder was”.

Niet iedereen laat de kinderen zelf bepalen wat zij dragen. Zo verplichten moeders vaak hun kinderen om een dikke jas aan te doen in de winter. Of adviseren ze om niet in een verkleedpak de deur uit te gaan. Andere moeders zijn van mening dat kinderen moeten dragen wat ze willen.

Praat mee

Hoe gaat dat bij jou thuis? Laat jij je dochter elke dag in haar prinsessenkostuum lopen als zij dat wil? Is het prima als je zoon in zijn pyjama naar school gaat, omdat hij daar die dag zin in had? Mogen jouw kinderen dat zelf bepalen? Of is het aan de ouders om de kinderen te kleden? Laat het ons weten en praat mee op onze Facebookpagina!