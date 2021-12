’Dit jaar heb ik alle kerstcadeaus op afbetaling gekocht’

Het is al jarenlang traditie in onze familie: met kerst nemen we allemaal cadeaus voor elkaar mee. Vroeger volstond een klein aardigheidje nog, maar sinds iedereen meer is gaan verdienen, wordt er ook steeds gekker uitgepakt. Dure luchtjes, sieraden; het lijkt niet op te kunnen.

Ik ben al jaren single en mag dus ook nog eens in mijn eentje opdraaien voor de kosten van de cadeautjes voor mijn neefjes en nichtjes. Dat vind ik op zich nooit een probleem, maar dit jaar komt het mij verre van goed uit!

Minder verstandig

Ik heb financieel nog wat gaten te dichten en hoop halverwege volgend jaar weer helemaal bij te zijn. Ik heb de afgelopen maanden heel sober geleefd en dat ging mij op zich prima af, maar toen de decembermaand aanbrak, alle folders op de mat vielen en ik op internet werd overspoeld met de mooiste aanbiedingen, vond ik het lastiger mijn hand op de knip te houden.

En dan is daar dus nog het kerstfeest bij mijn ouders, waar mijn twee broers en hun partners en in totaal vier kinderen ook komen. Supergezellig en ik kijk er ook ontzettend naar uit, maar stiekem hoopte ik wel dat de nieuwe lockdown dit feest in het water zou laten vallen. Echter, ondanks dat we nu met te veel gasten zijn, willen ze het toch door laten gaan. Voor mijn portemonnee is die feestvreugde alleen dus niet zo’n goed idee...

Zenuwen

Allereerst wil ik er natuurlijk net zo mooi uitzien als de rest, dus een jurkje recyclen zit er niet in. Zo kwam ik voor het eerst in de verleiding om iets achteraf te betalen. Het leek wel alsof daardoor een knopje in mijn hoofd werd omgezet: ’Oh, dus zo makkelijk kan dat!’

En voor ik het wist had ik op die manier al mijn cadeautjes zo ingeslagen, inclusief een mooie handtas voor mezelf. Ik heb nu een rekening openstaan van € 962,- bij een online warenhuis. Ik ben blij dat ik niemand zal teleurstellen dit jaar, maar ik krijg wel de zenuwen als ik aan dat enorme bedrag denk.

Big failure

Ik weet dat heel veel mensen op deze manier aan hun spullen komen, maar ik heb er toch een heel ongemakkelijk gevoel bij. Ik verdien een stuk minder dan ik hiervoor deed en zal echt maanden geld apart moeten leggen om alles in te lopen. En dus nóg een paar maanden heel sober moeten leven.

Waarom heb ik dit nou gedaan? Ik vraag het me steeds weer af. Alleen om niet onder te willen doen voor mijn familie. Als ik mijn oude autootje naast de twee dure auto’s van mijn broers parkeer, voel ik me altijd al zo’n big failure. En dan hebben zij ook nog eens zulke leuke gezinnetjes!

Hyacinth Bucket

Ik had het ook gewoon kunnen zeggen. Dat ik dit jaar niet zo over the top zou gaan met de cadeaus. Ik weet zeker dat ze er allemaal alleen maar begrip voor zouden hebben. Maar dan zou ik dus ook een inkijkje in mijn huidige inkomen moeten geven en dat wil ik gewoon niet. Ik ben eigenlijk een soort Hyacinth Bucket, uit Keeping up appearances. Ik houd de schone schijn op.

Ik zie er deze kerst uit om door een ringetje te halen en ik ga mijn neefjes en nichtjes, ouders en broers schandalig verwennen. Maar ik heb wel een beetje spijt dat ik niet iets verstandiger te werk ben gegaan…