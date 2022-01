’Zó scoor je nu de beste koopjes, ook als de sale niet je ding is’

„De eerste maand van het nieuwe jaar leent zich bij uitstek voor het zoeken naar koopjes: veel mode-items zijn flink afgeprijsd, omdat het volgende seizoen alweer bijna voor de deur staat. Bovendien hebben veel ondernemers de afgelopen weken de deuren noodgedwongen moeten sluiten en willen ze dolgraag nog van de winterse en feestelijke outfits af.

Help ze dus een handje daarmee en doe jezelf ook een plezier door alvast wat interessante items te shoppen waar je later nog heel veel plezier van zult hebben. Ook al heb je niet echt iets nodig, dit is wel echt het juiste moment om toe te slaan!

Dolgelukkig

Ik kan het intussen wel weten. Zelf kijk ik namelijk terug op een paar fijne uitverkoopscores uit het verleden: lakleren designer enkellaarzen, een droomtas, geweldige over-de-top strass oorbellen, glitterlaarzen waar zelfs Philipp Plein jaloers op zou zijn en diverse setjes van mijn favoriete lingeriemerken.

Eén score herinner ik me nog in het bijzonder: mijn knalrode Spaanse Sendra-laarzen met franjes. Ik vond ze op internet, peperduur (want handgemaakt en een limited edition), maar ze gingen vervolgens niet meer uit mijn hoofd. Het feit dat ik ze in Spanje moest bestellen via een schimmige site weerhield me uiteindelijk.

Op de eerstvolgende vakantie met het gezin op Texel stonden ze ineens voor me te shinen in de plaatselijke cowboystore. Ik was vastbesloten: nu zouden ze van mij worden! Maar helaas besloot het modenoodlot anders. Ze waren er niet meer in mijn maat, maar slechts twee maten kleiner of twee groter. Dat was geen succes, ze zouden in de kast eindigen. Weer droop ik teleurgesteld af.

Hoe gelukkig was ik toen de verkoopster van de winkel mij de volgende dag aansprak (ik loerde uiteraard weer in de etalage) dat ze toch nog een paar in maat 38 had gevonden in het magazijn, spreekt voor zich. En ik kreeg nog korting ook, want het was immers sale.

Het is al een paar jaar geleden, maar ik koester deze laarzen nog steeds, heb ze al laten verzolen en denk dus dat ik ze op mijn 65e nog steeds zal dragen… Ik bedoel maar: de juiste uitverkoop kan je dolgelukkig maken.

Omgekeerd shoppen

In het Duits noemen ze dat niet voor niets een Schnäpchen, oftewel een buitenkansje. En zo is het, je moet maar net dat unieke item zien te scoren, waar je niet alleen vanwege de prijs maar ook vanwege het product blij mee bent. De combinatie van die twee doet het hem vooral.

Dit jaar begon ik in de zomer al aan mijn winteraankopen tijdens de Italiaanse saldi. Een Fendi-cape en een Missoni-vest harkte ik binnen no time binnen toen ik oververhit van het strand in Forte dei Marmi stapte. Twee kwaliteitsproducten voor de helft van de prijs, die ik tijdens deze winter al bijna heb versleten.

’Omgekeerd shoppen’ wordt dat ook wel genoemd: shoppen buiten de seizoenen om. Dus winterse items in de zomer en omgekeerd. Voor basisitems en kwaliteitsproducten bestaan immers geen limieten als seizoenen.

Verander je stijl

Tip 2: verander je stijl en pas je aan de looks van je vakantieland aan. Kies bijvoorbeeld grif voor de geborduurde tunieken in Griekenland, de leren boots en handtassen in Spanje en de zwierige capes in Frankrijk. En accepteer het ook als je eigen stijl in de loop der jaren verandert, net als je leeftijd.

Zo was ik altijd van de hoge hakken en sleehak espadrilles, maar in coronatijd heb ik ook een serieuze sneakercollectie opgebouwd. En dat terwijl ik al die modejaren ervoor dus zonder gevaar voor aankoop door de sales van sneakers kon scrollen.

Nu is dat anders en ga ik voor de bijl voor een glitterexemplaar met regenboogkleuren, maar ook een beige nude sneaker staat in mijn collectie te pronken. En geloof het of niet: ik ben er nog zuinig op ook, ik spray de gekoesterde gympen keurig in met rain protector spray, zodat ze in weer en wind niet verloederen.

Miskopen

De uitverkoop is trouwens ook heel geschikt om eens andere merken ’uit te proberen’ voor een leuke prijs. Zo stuit je vast nog eens op nieuwe favorieten. Wacht ook niet te lang met inslaan of tot de hoogste korting geldt; het risico dat je in de leftover-categorie valt, is dan namelijk het grootst. Miskopen omzeil je vlotjes door in de bladen alvast de nieuwste trends van het aankomende seizoen door te nemen, zodat je weet wat hot is en wat not.

Basic items doen het altijd goed, dus twijfel nooit over dat zoveelste zwarte laarsje (ze zijn immers altijd anders) of die twintigste witte blouse (ze lijken niet eens op elkaar). Leren jasjes zijn ook een eyecatcher en kunnen het hele jaar mee, zelfs op een zwoele zomerse avond aan het water, bijvoorbeeld gedragen over een strapless maxi-jurk.

Maar koop nooit om het kopen. Als je nu al weet dat het item straks met het kaartje in de kast komt te hangen, laat het dan vooral liggen. Zorg dat de maat goed is en koop niet op de groei of op het afvallen, daar gaat het namelijk meestal mis. Soms is het sowieso goed om een aankoop even te ’parkeren’ in het online mandje en er na een dag weer op terug te komen.

Maak voor jezelf ook een lijstje met je favoriete merken en zoek daar gericht naar: zo zie je in één oogopslag of er iets voor je bij zit. Kies ook op kleur. Als je weet dat bepaalde kleuren jou goed staat (of waar je vaak naar grijpt) kun je die eigenlijk altijd zonder twijfel aanschaffen. Soms kunnen sales items niet geruild worden dus je moet wel zeker van je zaak zijn.”

Unieke aankopen

Check voordat je gaat ’sale shoppen’ altijd even grondig je eigen kledingkast. Wat mis je? Waar heb je te veel van en moet je dus echt niets extra’s van kopen? Als je ook noteert welke kleuren je op dit moment hebt, kun je daar de nieuwe aankopen op afstemmen; zo weet je meteen dat je de nieuwe items goed kunt combineren met de rest van je outfits.

In de sale kun je nu juist dat ene dure kledingstuk kopen dat je anders moest laten liggen, dus laat bij voorkeur de goedkopere T-shirts die je toch al genoeg hebt links liggen. Concentreer je vooral op de ’unieke’ aankopen. Het kan geen kwaad om voor de aankoop het materiaal van de kleding of de schoenen goed te checken, zodat je weet hoe je daarmee om moet gaan en hoe je het moet onderhouden.

Mag het in de was, moet je op de hand wassen, wel of niet in de droger, insprayen voor het dragen en ga zo maar door. Wie netjes met haar spullen omgaat, houdt die immers ook langer mooi!”

Oproep!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kim’s Kwestie.