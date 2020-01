Daghoroscoop 9 januari

VANDAAG JARIG

Het nieuwe jaar heeft een duidelijke boodschap: focus op uzelf en uw persoonlijke belangen. U hebt uw geluk in eigen handen. Als u zich onafhankelijk opstelt kunt u uw leven op de helling zetten en veranderen wat nodig is. Anderen zijn ook belangrijk, maar u bent de baas over uw eigen lot.

RAM

Een vloedgolf van activiteiten kan de dag voorbij doen vliegen. U kunt vandaag goed communiceren waardoor u veel post en gesprekken kunt afwerken. Wees zo duidelijk mogelijk om complicaties te voorkomen en kies prioriteiten.

STIER

U bent gevoeliger dan anders en plichtsgetrouwer. Een sociale beweging kan u bezighouden en motiveren u daarbij aan te sluiten. Doordat u aanvoelt waar anderen mee zitten kunt u zich voor hen inzetten nog voor ze er om vragen.

TWEELINGEN

Geniet van deze dag. Doe wat oefeningen na het opstaan, neem een verfrissende douche en geniet van een rustig ontbijt. U zult zich als herboren voelen. Er is goed nieuws onderweg of een geschenk. Bedank ervoor en vergeet dat niet.

KREEFT

U kunt de sterke behoefte voelen u terug te trekken. Denk goed na voor u iets doet en doe niets waarvan u zelf de dupe kunt worden. Houd rekening met verkapte vijandigheden. Neem iets op u waarvan u weet dat het moeilijk is.

LEEUW

Vriendschap en relaties spelen een belangrijke rol; u kunt leuke mensen ontmoeten. Iemand kan u te hulp schieten en uw pad effenen. U zult vanavond tevreden op deze dag terugkijken. Uw financiële toekomst lijkt gewaarborgd.

MAAGD

Een positieve dag voor uw carrière, vooral als uw werk met publiek te maken heeft. Gesprekken zullen ter zake zijn en verzoeken uwerzijds worden ingewilligd als u deze zonder omhaal doet. Houd uw fantasie in toom en blijf praktisch.

WEEGSCHAAL

Op enig moment in uw carrière zult u profijt hebben van de familie van uw geliefde; dat is iets om te onthouden. Hergebruik oude ideeën op een eigentijdse manier. Zet uw verbale en letterkundig talent in en werk thuis als dat kan.

SCHORPIOEN

Er kan u onverwacht geld in de schoot vallen en dat zal u vertrouwen in de toekomst geven. U zult zin in beweging hebben dus is een bezoek aan de sportschool een goed idee. Houd de relatie met naasten prettig.

BOOGSCHUTTER

Houd vriendschap en geld gescheiden. U bent het sterkst als u uw kracht met anderen bundelt. In de liefde zult u zich het prettigst voelen bij een ouder iemand die bescherming biedt. Een zakelijk raadsel wordt duidelijker.

STEENBOK

Veel zaken vallen op hun plaats en de plannen die u hebt gemaakt zijn nu uitvoerbaar. Zet u 100% in om te bereiken wat u voor ogen staat. U communiceert beter dan ooit en u bent zelfverzekerd. Wat u voelt zult u ook uitstralen.

WATERMAN

Zet u in om geld te verdienen; u kunt een goede deal sluiten. Geheime onderhandelingen treffen doel en de concurrentie zal nooit weten wat hen heeft uitgeschakeld. Er zit liefde in de lucht; reden om beter naar uw hart te luisteren.

VISSEN

Werk bij voorkeur thuis, dan zult u hoog scoren. Uw geest is actief en u bent vooral op financieel gebied praktisch. Durf voor uzelf op te komen tegen vrienden en medewerkers en gebruik uw spreekvaardigheid om hen te overtuigen.

