’Ik blijf hopen op dat ene wondermiddel tegen mijn haaruitval’

Na een kleine drie maanden op de wachtlijst te hebben gestaan, was het dan zover: mijn afspraak in het Radboud Ziekenhuis met een gespecialiseerd arts (dermatoloog) in alopecia. Ik zag deze afspraak niet per se als een second opinion, maar ik hoopte iemand te spreken die écht weet waar hij het over heeft zonder hier een commercieel belang bij te hebben.

Kliniek vs. ziekenhuis

De haarkliniek waar ik tot nu toe patiënt ben, gelooft namelijk maar in één middel. Los van het feit dat dit middel niet wordt vergoed en ontzettend duur is, mag ik dit niet nemen op het moment dat ik binnenkort een kinderwens heb (of zwanger ben).

De simpele boodschap vanuit de dermatologen hier was dan ook: ’We zien je wel weer terug als je bent uitgebaard.’ Ik voelde me bij deze kliniek niet serieus genomen en ben via Google op zoek gegaan naar een gespecialiseerd arts in een universitair ziekenhuis.

Zo kwam ik uit bij het Radboud. Wat mijn verwachtingen van tevoren waren? Absoluut niet een kant-en-klare oplossing voor mijn haarprobleem. Wel een plek waar ze mij misschien meer kunnen vertellen over mijn toekomstperspectief en de exacte vorm alopecia die ik heb.

Er is door de haarkliniek alopecia androgenetica vastgesteld, maar aangezien ik nu al zo’n lange tijd bossen haarverlies heb (en dit niet per se het geval is bij alopecie androgenetica), begin ik me af te vragen of er meer aan de hand is.

De afspraak

Mijn afspraak heeft zeker anderhalf uur geduurd. Zoals het in een universitair ziekenhuis gaat, begint je gesprek met een co-assistent. Zij doet verslag bij de arts, waarna ze gezamenlijk terugkomen. Echter was de arts in kwestie (waarvoor ik op de wachtlijst stond) blijkbaar nog een rang hoger, want arts 1 was een dame. Samen met de co-assistent nam ze nogmaals wat belangrijke historie door en deed ze wederom een trektest.

Hierbij trekken ze als het ware aan je haar om te kijken hoe snel het loslaat. Na twee keer leek dit me wel voldoende, maar nee hoor… Na dit gesprek kwam namelijk de arts in kwestie ook mee en zaten we met z’n viertjes in een kamertje van twee bij drie (gezellig!). Ook nu werd er weer een aantal belangrijke vragen herhaald, volgende de trektest, waarna dan eindelijk de conclusie kwam.

Minoxidil

Zoals sommige lezers weten, gebruik ik op dit moment minoxidil: een lotion die je op je hoofdhuid sprayt en de haargroei kan stimuleren. Bij mij lijkt het wat te doen, want sinds ruim een maand groeien er weer kleine kaartjes terug bij mijn inhammen. Heel fijn!

Maar… het blijkt ook de diagnose van mijn alopecia te belemmeren. Door de groei van veel nieuwe, mini haartjes zijn de onderzoeken die ze kunnen doen (denk aan het nemen van een biopt van mijn hoofdhuid) niet waarheidsgetrouw. Wanneer ik zou willen weten welke vorm van alopecia ik exact heb (of welke combinatie van), dan zou ik minimaal zes maanden moeten stoppen met het middel om de onderzoeken te kunnen uitvoeren.

Er zouden dan drie uitkomsten mogelijk zijn. De eerste is alopecia androgenetica, eventueel in combinatie met een hormoondisbalans die van invloed is op de haargroei. Is dit het geval? Dan zouden ze minoxidil voorschrijven. Niks nieuws dus, want dit gebruik ik al.

De tweede is chronisch telogeen effluvium. Dit betekent haaruitval door een bepaalde oorzaak, bijvoorbeeld door tekorten in je lichaam. Er wordt dan bloed geprikt, maar in negen van de tien gevallen komt hier niets uit en blijft de echte oorzaak onbekend. Toch hebben ze ook nu mijn bloed afgenomen om dit te checken, maar hier zal vast niets uitkomen.

De derde optie is alopecia areata. De meeste mensen kennen deze vorm van haaruitval vanwege de kale, ronde plekken/spots die ontstaan, maar blijkbaar kan dit in sommige gevallen ook diffuus (zoals bij mij) optreden. Is dit het geval? Dan kunnen ze eigenlijk niks.

Conclusie

Voor mij dus een heel simpele conclusie: ik stop niet met de minoxidil, want ik lijk hier nu baat bij te hebben en het enige wat het me zou kunnen brengen is een stempel. Een stempel van de specifieke vorm die ik heb, maar waar alsnog geen andere oplossingen voor zijn. Het zal mij ook niet helpen om mijn toekomstperspectief te kunnen bepalen, want welke vorm ik ook heb, het blijft onzeker.

Wel hebben ze tijdens het gesprek nog een angst zo goed als weggenomen. De angst om ook mijn wimpers en wenkbrauwen te verliezen. De arts gaf aan dat hij dit niet binnen mijn alopecia-patroon vindt passen. Dit ziet hij vaak bij mensen van wie het haar in een korte tijd volledig uitvalt. En als het al zou gebeuren, acht hij de kans groot dat het weet teruggroeit.

De afspraak heeft mij rust gebracht. Ik weet nu dat ik vanuit de reguliere geneeskunde alles doe wat ik kan doen. Welke vorm van alopecia ik ook heb. Ik hoef niet naar een derde, vierde of vijfde arts te gaan. Het is ’goed’ zo. En ondertussen blijf ik hopen op dat ene wondermiddel!

Volg de dagelijkse strubbelingen van Anne via @hairtrouwdmetanne op Instagram.

