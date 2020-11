Daghoroscoop 10 november

VANDAAG JARIG

Tussen eind mei en half juli zal de nadruk op huis en familie liggen. Emotioneel zult u dan moeten laveren tussen onzekerheid en uw ware gevoelens, tussen wat u kenbaar wilt maken en liever voor uzelf houdt. Uw stemmingen zullen daardoor sterk variëren, hetgeen dierbaren zal verwarren.

RAM

Oude vrienden kunnen waardevolle bondgenoten blijken te zijn. De basis van uw zelfvertrouwen of succes is een partner, die uw vaardigheden aanvult, in staat is managementproblemen op te lossen, en die persoonlijk charisma bezit.

STIER

Iemand met wie u professioneel te maken hebt kan romantische avances maken. Hoewel u gevleid zult zijn vereist een geheime affaire serieus denkwerk, tenzij u beiden ongebonden bent. Tussen echtparen kan de stemming thuis snel veranderen.

TWEELINGEN

Om stress te overwinnen is het goed om er even uit te gaan en een frisse neus te halen ver van de smeulende situatie. Laat een vervelend incident achter u en doe iets heilzaams voor uzelf. Raadpleeg uw lief als het u teveel wordt.

KREEFT

Een situatie die tot problemen kan leiden kan ten gunste van u worden gekeerd als u helder blijft denken en uw emoties in de hand houdt. U kunt voordeel hebben van de innovatieve inzichten waarmee u te maken krijgt.

LEEUW

Als u zich dat kunt veroorloven zou een dag thuis blijven u goed bevallen. Een slecht humeur kan zich van u meester maken als u niet de kans krijgt uw eigen ding te doen. Een kort lontje draagt niet bij tot vreedzame relaties.

MAAGD

Wees voorzichtig met het verkondigen van uw mening. Een onverwachte betaling kan een eind maken aan een gevoel van verlies. Denk na over vervanging van een apparaat of computerprogramma dat uw vooruitgang stagneert.

WEEGSCHAAL

Experimenteer in alles wat u doet met uw persoonlijke stijl, maar het is nuttig om deskundige bronnen te raadplegen omtrent hetgeen nu modieus is. Raak echter niet zozeer bevangen door een trend dat uw eigenheid verloren gaat.

SCHORPIOEN

Uw financiën zouden er gezond uit moeten zien. Wees desondanks verstandig als het gaat om speculeren. Besteed vandaag extra aandacht aan uw persoonlijke behoeften. Bereidt u voor op een belangrijke gebeurtenis.

BOOGSCHUTTER

Invloedrijke klanten rekenen op uw aandachtige service; hen verwaarlozen zou een vergissing zijn. Contacten met de media kunnen veel waard zijn. Aandacht voor details, en u houden aan afspraken zal gewaardeerd worden.

STEENBOK

Deel uitmaken van een nieuw sociaal circuit biedt kansen op een hoger maatschappelijk niveau. Financiële zorgen worden opgelost door binnen uw middelen te leven, minder uw creditcard te gebruiken en te stoppen met extravagantie.

WATERMAN

Blijf uzelf als er moeilijkheden dreigen met een kwade klant. Denk nuchter na, reageer snel en laat zaken niet uit de hand lopen. Diplomatie is beter dan heldenmoed. Geef het goede voorbeeld en verlaag u niet tot een lager niveau.

VISSEN

Overgevoeligheid met betrekking tot uw omgeving kan allerlei herinneringen wakker maken, die u nog steeds raken, zowel in het hart als mentaal. Een goed moment om te studeren of research te doen als u twijfelt aan uw koers.