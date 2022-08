’Mijn vriend doet meer in het huishouden dan ik’

„James heeft de genetische aandoening Leber Congenitale Amaurosis (LCA). Dit houdt in dat hij zeer slechtziend is en blind wordt. Wat James precies ziet is lastig te zeggen, maar we weten wel dat hij verschil ziet tussen licht en donker. Hij reageert ook op objecten als die maximaal dertig centimeter bij hem vandaan zijn. Hoe dit zich in de toekomst verder gaat ontwikkelen is nog niet duidelijk.

De aandoening van James zorgt niet per se voor extra zorg vergeleken met een andere baby. We zullen wat meer onderzoeken en ziekenhuisafspraken hebben gehad, maar in de basis is de zorg hetzelfde. Mijn vriend en ik verdelen de zorg 50/50. James gaat twee keer per week naar een reguliere kinderopvang, mijn stiefmoeder past één keer in de week op en Gerard werkt vier dagen per week, zodat we beide een papadag en mamadag hebben. In de toekomst is de kans aanwezig dat James meer zorg nodig zal hebben dan een ander kind, maar daar zijn we op dit moment niet mee bezig. We leven van dag tot dag en wat nu telt is dat James en wij gelukkig zijn. Hoe dit over een jaar is weten we niet.”

Terug naar fulltime

„Ik werk als Key Accountmanager bij Lindt Chocolade. Voordat ik beviel werkte ik fulltime. Ik wil graag weer naar die oude situatie terug, want Gerard en ik hebben afgesproken allebei vier dagen per week te werken. Na mijn zwangerschapsverlof was er nog zo veel onduidelijk over de aandoening van James, dat het uiteindelijk wat langer duurt om in mijn normale werkritme te komen. Momenteel werk ik tweeënhalve dag, maar ik kijk ernaar uit om weer vier dagen aan de bak te gaan.

Gerard is militair, maar heeft nu gelukkig een functie op een mbo-opleiding. Hij werkt op de VeVa, een opleiding die jongeren voorbereidt op een baan binnen de krijgsmacht. Sinds James er is hebben we afgesproken dat Gerard uiteindelijk het leger uit zal gaan. We willen niet dat hij de hele week op de kazerne is of dat hij wordt uitgezonden.”

Kleine taakjes

„Gerard doet meer in het huishouden dan ik. Hij kookt vrijwel altijd, maakt het meest schoon, doet de boodschappen, vouwt de was op en zet het vuilnis buiten. Ik strijk en doe kleine taakjes, zoals de vaatwasser uitpakken. Deze verdeling is zo ontstaan, omdat Gerard in het onderwijs werkt en daardoor eerder thuis is van werk en alle schoolvakanties meepakt. Ik werk normaal gesproken meer uren dan hij en ben daardoor ook later thuis.”

Financiën

„Omdat ik meer uren werk, verdien ik ook iets meer dan Gerard. Dat is voor ons totaal geen probleem, want hij doet weer meer in het huishouden. We hebben een gezamenlijke rekening waar we alles van betalen. Ons inkomen komt binnen op onze eigen rekeningen en elke maand maken we allebei een bepaald bedrag over naar de gezamenlijke rekening. Ik iets meer dan Gerard, want we hebben afgesproken dat we allebei elke maand hetzelfde bedrag op onze eigen rekening houden, om leuke dingen voor onszelf te doen of te kopen.

We hebben duidelijke afspraken gemaakt waar we allebei achter staan. Ik wil niet stoppen met werken, omdat ik niet financieel afhankelijk wil zijn van wie dan ook. Ik vind het eigenlijk ook niet meer van deze tijd dat er altijd maar van de vrouw wordt verwacht dat ze minder gaat of stopt met werken als er een kindje komt. Strijd voor die onafhankelijkheid en leg je niet snel neer bij de verwachtingen van je omgeving.”

