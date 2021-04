Daghoroscoop 8 april - Je kunt meer kwijtraken dan je lief is, Leeuw!

VANDAAG JARIG

In spiritueel opzicht kun je dit jaar de top bereiken. Je krijgt op het emotionele vlak te maken met liefde en toewijding, zeker als je carrière gericht is op muziek of dansen. Je gaat een gelukkige en voorspoedige tijd tegemoet. Geniet ervan. Zorg wel voor voldoende rust en verzorg je gebit.

RAM

Als je gevoel voor humor je in de steek laat, kan er een scène ontstaan. Kijk naar de absurde kant van een situatie en richt je gedrevenheid op zaken die er toe doen. Besef dat kinderen niet je bezit zijn; geef geen ongevraagde adviezen.

STIER

De sfeer kan geladen zijn en je zult daaronder lijden ook al heb je er niets mee te maken. Het is in ieders belang als je tegenstanders tot elkaar weet te brengen. Een leuk type kan op een teken wachten dat je geïnteresseerd bent.

TWEELINGEN

Wees voorzichtig met woorden en in gedachten. Een wens kan in vervulling gaan, maar het staat niet vast dat je daar nu blij mee bent. Doe geen makkelijke beloften; je kunt er zelf de dupe van worden door vervelende consequenties.

KREEFT

Je kunt op veel manieren profiteren van je betrokkenheid bij een groep. Veel hoofden weten meer dan één, maar kies je gezelschap met zorg in een situatie waarmee niemand vertrouwd is. Loyaliteit is mooi, maar er zijn grenzen.

LEEUW

Wees heel voorzichtig met beleggingen die een onwaarschijnlijke winst beloven. Je kunt meer kwijtraken dan je lief is. Ook een misverstand met een oudere collega kan je geld kosten. In je liefdeleven is verandering op komst.

MAAGD

Verzet je tegen een slecht humeur; ruzie met je partner vreet aan je. Mijd alles wat met geld te maken heeft; anderen zullen sceptisch reageren op je financiële ideeën. Bovendien kun je een beoordelingsfout maken. Klaag niet.

WEEGSCHAAL

Je kunt minder energiek zijn dan anders; gebruik liever je geestkracht dan spierkracht. Rustig denkwerk zal je het beste bevallen. Echt een dag om te studeren. Trek niet te snel conclusies als je op iets geheimzinnigs stuit.

SCHORPIOEN

Afgezien van wat gedoe vanochtend wordt het een aangename dag. Een nieuwe relatie kan je behoorlijk in beslag nemen en je fantasie prikkelen. Temper je verwachtingen een beetje. Tracht bepaalde activiteiten te stoppen.

BOOGSCHUTTER

Je kunt lomer zijn dan anders, pas goed op in het verkeer en doe niets in haast. Bescherm jezelf tegen een schandaal door discreet te zijn. Geef een gemaakte fout meteen toe. Je bent sterk genoeg om overeind te blijven.

STEENBOK

Ook als je liever uit de band zou springen is het verstandiger je aan je routine te houden. Wees voorzichtig met schrijfwerk; lees wat je op papier zet morgen nog eens kritisch na. Een moeizame relatie is gebaat bij een rustig gesprek.

WATERMAN

Het geluk kan je vandaag in de steek laten. Bemoei je niet met geldzaken, zeker niet met die van anderen. Als je geld over de balk gooit, zul je daar spijt van krijgen. Doordat je twijfelachtig bent, maak je gemakkelijk een beoordelingsfout.

VISSEN

Laat je helpen als je zwaar werk moet doen nu je minder energiek kunt zijn dan anders. Wees oplettend op de weg en met machines nu je reacties trager zullen zijn. Los een emotionele situatie op zonder dat er tranen vloeien.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!