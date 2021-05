Zijn wij minder verdraagzaam geworden of valt dat wel mee?

Om haar punt duidelijk te maken, snijdt Keyl een aantal onderwerpen aan. Zo stelt ze dat er een groep mensen valt over het zingen van ’broccoli’, terwijl het volgens haar gaat om mensen die simpelweg het Songfestivalliedje mee willen zingen maar de Surinaamse tekst niet kennen. Maar er zijn nog genoeg andere voorbeelden te noemen.

Homostellen niet veilig over straat

Zo voelen veel homo- en lesbische stellen zich (nog steeds) niet veilig genoeg om hand in hand over straat te lopen. De afgelopen jaren werden verschillende homokoppels bedreigd en in elkaar geslagen, blijkbaar omdat buitenstaanders hen niet kunnen verdragen.

Geloofsovertuiging

Daarnaast mag er sinds 2019 geen gezichtsbedekkende kleding – zoals een boerka of nikab – meer gedragen worden op sommige openbare plekken en voelen sommige Joden zich niet op hun gemak wanneer zij met een keppel, een traditioneel hoofddeksel voor Joodse mannen, over straat gaan.

Oud-politicus Rob Oudkerk droeg voor een experiment voor Trouw een keppel en werd in vier weken twee keer uitgescholden: hij kreeg ’kankerjood’ naar zijn hoofd geslingerd en werd de volgende vraag gesteld: „Zijn ze vergeten jou aan het gas aan te sluiten?”

Polarisatie door corona

De coronacrisis kenmerkt zich ook door tegenstellingen en polarisatie: groepen met verschillende visies staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Zorgt dit er ook voor dat we minder verdraagzaam zijn geworden?

Zo werd in oktober een teststraat in Breda vernield, door „mensen die geloven dat corona een sprookje is,” aldus de burgemeester van Breda. Er werden vernielingen aangericht, borden beklad en GGD-medewerkers werden uitgescholden.

