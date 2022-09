Daghoroscoop 30 september - Raak niet verward in een web van bedrog, Stier!

VANDAAG JARIG

Er kunnen dit jaar in het leven van jouw vrienden, ouders of leidinggevenden drama’s gebeuren die ook voor een omwenteling in jouw leven kunnen zorgen. Je zult zelf conclusies moeten trekken wil je niet dat anderen dat voor je doen, want dat zal onplezierig zijn. Zorg dat je sterk en gezond blijft.

RAM

Denk positief en werk aan jouw veiligheid en stabiliteit. Er valt een last van jouw schouders als allerlei zaken hun bestemming vinden. Er kan je een interessant aanbod worden gedaan of je begint een lucratief project met een actieve partner.

STIER

Een geheime zakelijke deal kan mislukken , maar je vrijwaren van een financieel verlies dat je anders geleden zou hebben. Raak niet verward in een web van bedrog door plezier met zaken te mengen. Iemand is anders dan je denkt.

TWEELINGEN

De trend is positief. Je kunt erkenning krijgen voor jouw harde werken of je komt als winnaar uit de bus bij een auditie of servicecontract. Maak even pas op de plaats als er ontevredenheid heerst over de vooruitgang van een project.

KREEFT

Concentreer je liever op zaken die aan de hand zijn en kom in actie dan met jouw hoofd in de wolken te lopen. Let op jouw opties en doe wat je moet doen. Denk niet uitsluitend aan de opwindende gebeurtenis die binnenkort zal plaatsvinden.

LEEUW

Profiteer van jouw uithoudingsvermogen. Je zult misschien hard moeten werken maar zult daarvoor beloond worden met eerbewijzen. Als je al enige tijd geen contact hebt gehad met een ouder moet je daar vandaag verandering in brengen.

MAAGD

Houd rekening met een verwarrende dag. Je kunt beïnvloed worden door de mensen om je heen, maar je beïnvloedt hen evenzeer. Als je in de loop van de dag ontdekt dat jouw uiterlijk effect heeft op jouw innerlijk zal dat je doen glimlachen.

WEEGSCHAAL

Je kunt bijzonder vitaal zijn. Superieuren zullen onder de indruk zijn van jouw efficiency. Doe een stapje terug als het je moeite kost om een bepaalde situatie objectief te beoordelen. Een geschikte dag voor een medische behandeling.

SCHORPIOEN

Aangezien je van nature inventief bent krijg je vaak het onmogelijke voor elkaar. Let niet op geruchten op het werk. Reken erop dat je het er goed vanaf zult brengen. Je weet hoe je geld kunt verdienen en een topdag beleven.

BOOGSCHUTTER

Vastberadenheid en wilskracht stellen je in staat een doel te bereiken en een wens te vervullen. Een vervelend obstakel verdwijnt als je geduld toont. Een delicate kwestie moet eerlijk met een partner worden besproken.

STEENBOK

Wind je niet op over een denkbeeldige belediging en laat je niet verleiden tot zelfmedelijden of een schuldgevoel. Vergeef jezelf een onvolkomenheid die anderen misschien niet is opgevallen en geniet gewoon van deze dag.

WATERMAN

Je kunt vitaal en levendig zijn maar het kan moeite kosten om alles af te werken wat er op de agenda staat. Veel zal niet volgens plan verlopen. Als jij je flexibel opstelt blijft jouw bloeddruk op een aanvaardbaar niveau.

VISSEN

Je kunt de kans krijgen een idee of uitvinding in praktijk te brengen. Zet verlegenheid of gebrek aan zelfvertrouwen overboord. Geleerden kunnen vandaag een onderscheiding of geld ontvangen voor recent verricht onderzoek.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.