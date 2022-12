Daghoroscoop 29 december - Sterrenbeeld Weegschaal: Pak een crisis nuchter aan!

VANDAAG JARIG

Uranus, die een vinger in jouw financiële pap heeft, blijf je ook volgend jaar begeleiden. Dat brengt met zich mee dat je meer dan anders zin hebt om te speculeren, terwijl die trend nog sterker wordt in 2024. Wel zul je af en toe op de blaren moeten zitten; zie dat niet als straf, maar als een wijze les.

STERRENBEELD RAM

Je kunt indruk maken met jouw ideeën en originele gedachten. Een prima moment om een verkoopcampagne te lanceren. Elke vorm van communicatie en interactie met publiek zal goed worden ontvangen. Zorg dat de sfeer thuis warm is.

STERRENBEELD STIER

Een campagne kan grote werkdruk veroorzaken, maar extra cash maakt dat weer goed. Je kunt in aanmerking komen voor een prijs. Voor verliefden kan de dag een bijzonder moment in herinnering brengen; je zult willen samen zijn.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Ben je verliefd dan zul je jezelf erop betrappen met je hoofd in de wolken te lopen. Als jouw baas veeleisend is moet je zo snel mogelijk weer met de benen op de grond komen. Tracht ruim van opvatting te zijn als je leiding geeft.

STERRENBEELD KREEFT

Een goede daad verrichten levert niet alleen een goed gevoel op maar je stijgt ook in de achting van anderen. Toon hoe inventief je bent, maar pas op met emoties. Het is een fluitje van een cent voor een jaloerse collega om je te vloeren.

STERRENBEELD LEEUW

Begin nu met een dieet als je bent aangekomen en wacht niet tot 2 januari. Kom een belofte na aan een oudere. Vraag diverse prijsopgaven als je iets in jouw huis wilt veranderen of vernieuwen. Houd rekening met oponthoud.

STERRENBEELD MAAGD

Een lucratieve dag voor degenen die gemotiveerd en ambitieus zijn. Het zal je voor de wind gaan als je jouw natuurlijke charme inzet. Door jouw talent en vaardigheden te tonen gaan nieuwe wegen naar succes voor je open.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Durf maar eens assertief te zijn. Je unt een ex of iemand anders uit jouw verleden tegenkomen en vrijgezellen kunnen spontaan verliefd worden en zelfs een huwelijksaanzoek krijgen. Pak een crisis thuis nuchter aan.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Je krijgt veel voor elkaar als je jouw dag goed plant. Een collega zal je graag helpen om een wit voetje bij de baas te halen. Bied diegene een lunch aan. Besef dat iemands mening niet altijd door iedereen wordt gedeeld.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Je kunt verheugd zijn over een uitnodiging, al komt die te elfder ure. Bezoek aan familie en vrienden wordt begunstigd. Plannen om een eigen bedrijf te beginnen worden goed ontvangen. Je zult stralen wat je ook gaat doen.

STERRENBEELD STEENBOK

Boodschappen kunnen verward worden overgebracht, maar dat is niet ernstig. Een nieuwe investering lijkt zijn geld op te brengen; zorg dat jouw boekhouding in orde is. Een nieuw contract wordt probleemloos binnengehaald.

STERRENBEELD WATERMAN

Je kunt bedolven worden onder uitnodigingen voor oudjaar en je hebt genoeg puf om overal bij te kunnen zijn. Nieuws over zaken kan teleurstellen maar dat is van tijdelijke aard. Gun mensen het voordeel van de twijfel.

STERRENBEELD VISSEN

Als je alleen bent kun je iemand ontmoeten die je graag gezelschap zal houden. Het kan iemand zijn die je via/via kent en het zal vooral diens positieve instelling zijn die je bevalt. Voor verliefden kan het een gepassioneerde avond worden.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.