Dit zijn de meest gestelde vragen over de Lekker in je vel-challenge

Afgelopen maandag zijn duizenden vrouwen begonnen met de Lekker in je vel-challenge met dokter Tamara. Om alles zo duidelijk mogelijk te maken, geeft dokter Tamara antwoord op de meest gestelde vragen.

Hoe doe ik mee?

Op vrijdag wordt het weekmenu op VROUW geplaatst, door dit weekmenu te volgen doe je al mee. Je kunt jezelf ook aanmelden voor de VROUW Lekker in je vel-challenge 2022 facebookgroep. In die groep zie je alle informatie langskomen en kun je in gesprek gaan met andere deelnemers. Heb je geen Facebook? Dan kun je je aanmelden voor de VROUW nieuwsbrief. Je ontvangt dan iedere vrijdag het weekmenu.

Waar vind ik de weekmenu’s?

De weekmenu’s zijn op verschillende plekken te vinden. Ze worden geplaatst op onze website, staan in de besloten VROUW Lekker in je vel-challenge 2022 facebookgroep en worden iedere vrijdag meegestuurd met de VROUW nieuwsbrief.

Waar vind ik de boodschappenlijstjes?

De boodschappenlijstjes vind je bij de weekmenu’s.

Zijn de gerechten koolhydraatarm?

Dokter Tamara: „Ze zijn koolhydraatbeperkt. Koolhydraatarm betekent dat je minder dan 50 gram koolhydraten per dag eet. De dagmenu’s zitten tussen de 75 en 100 gram koolhydraten, als je je strikt aan de recepten houdt.”

Zijn de recepten ook te maken voor één persoon?

Dokter Tamara: „De recepten zijn voor twee personen, maar de ingrediënten kun je gewoon halveren. Wat ik aanraad is om het recept te maken en dat wat overblijft in de koelkast of vriezer te bewaren. Bijna alle gerechten uit de weekmenu’s kunnen ingevroren worden en blijven dan drie maanden goed. In de koelkast blijft het eten tot drie dagen goed”, aldus Tamara.

Kan je fruit als tussendoortje nemen?

Dokter Tamara: „Door de drie grote maaltijden is er vaak geen behoefte aan tussendoortjes. Dat zorgt ervoor dat je minder snel een koekje pakt. Drie maaltijden op een dag eten is goed voor je glucosehuishouding. Glucose is de belangrijkste energiebron voor je lichaam. Door maar drie keer op een dag te eten haalt je lichaam glucose uit je vetcellen in plaats van uit je eten of drinken. Zo gaat het gewichtsverlies sneller. Heb je tussen de maaltijden door toch trek? Dan kun je bijvoorbeeld een handje ongezouten nootjes nemen. Als je toch graag extra fruit wilt eten, kan je dat het beste bij één van de maaltijden doen.”

Wat kan ik drinken tussendoor?

Dokter Tamara: „Water, thee en koffie zonder melk en suiker. Heb je zin in een cappuccino? Neem deze dan bij voorkeur bij een maaltijd. Dan hoeft je lichaam tussen de maaltijden door niet extra aan de slag.”

Ik heb een allergie. Hoe kan ik toch de recepten maken?

Dokter Tamara: „Ingrediënten waar je allergisch voor bent kun je gewoon vervangen. Ben je bijvoorbeeld allergisch voor melk? Dan kun je voor een plantaardige variant kiezen. De voorkeur gaat wel uit naar volle zuivel of zuivelvervangers. Dus niet naar de light of magere varianten. Wanneer iemand een notenallergie heeft kan dit ook gewoon vervangen worden. Noten zijn verzadigend door de vetten en eiwitten die erin zitten. Vervang de noten het liefst met producten die ook verzadigend zijn. Denk bijvoorbeeld aan ei, kaas of olijfolie.”

Wat als ik een bepaald ingrediënt niet lust?

Dokter Tamara: „Wanneer je een bepaald ingrediënt uit het weekmenu niet lekker vindt kun je deze dus ook gewoon vervangen. Vervang bijvoorbeeld peulvruchten door fijngesneden champignons. Let wel op waarmee je iets vervangt. Een voorbeeld is noten in plaats van een bepaalde groente. Noten zijn heel gezond, maar zitten wel veel hoger in calorieën. Daarbij verzadigen ze meer dan groenten, waardoor je niet zoveel nodig hebt.”

Ik heb geen tijd om al deze gerechten te maken. Hoe kan ik toch zo goed mogelijk meedoen?

Dokter Tamara: „Kijk wanneer je wel tijd hebt om het te maken. In de koelkast blijft veel tot drie dagen goed. Wanneer je een dag vrij hebt kun je meal preppen: de maaltijden voorbereiden of al helemaal klaar maken. Mocht het nog te veel zijn, dan kun je zelf bepalen welke gerechten uit het menu je wel en niet maakt.”

Ik ben jarig in januari. Wat voor lekkers, maar gezonds kan ik trakteren?

Dokter Tamara: „Als jij jarig bent terwijl je meedoet aan de Lekker in je vel-challenge, kan je prima een taartje eten. Het gaat erom dat de basis goed is en je over het algemeen gezond eet. Wil je toch opletten tijdens je verjaardag? Dan zijn er veel koolhydraatbeperkte gerechtjes op internet te vinden. Denk bijvoorbeeld aan een zelfgemaakte tonijnsalade op een schijfje komkommer in plaats van een toastje. Of maak een lekkere dip met groente. Je kunt best simpel een koolhydraatbeperkte borrel op tafel zetten.”

Kunnen wij sportoefeningen van Tamara verwachten?

Dokter Tamara: „Nee, maar het is wel belangrijk om te bewegen. Zorg dat je iedere dag minstens een half uur wandelt, het liefst zelfs een uur. Daarbij kun je, als je dat fijn vindt, nog sporten. Pak minder de auto en meer de fiets of ga wandelend. Je kunt er ook voor kiezen om lopend te vergaderen of te bellen in plaats van achter je bureau.”

Zijn de calorieën in de recepten berekend voor vrouwen?

Dokter Tamara: „De calorieën zijn per recept berekend. Vrouwen hebben gemiddeld 2000 calorieën op een dag nodig en mannen 2500 calorieën. Dit is heel globaal genomen. Als je af wilt vallen is het belangrijk om minder calorieën te eten, maar ook weer niet te weinig. Dat is weer slecht voor je stofwisseling. Mannen zouden dus een grotere portie kunnen eten dan vrouwen. Ga vooral bij jezelf na of je verzadigd bent, of je voldoende hebt gegeten. Dat is het allerbelangrijkste. Met deze challenge wil ik je graag laten kennismaken met een gezonde leefstijl die je kunt blijven volhouden. Dus niet ’een dieet’ waar je mee start of stopt. Terugval en lekker even uit de band springen hoort ook bij een gezonde leefstijl. Wanneer je basis goed is kan dat af en toe helemaal geen kwaad en kan je het ook eenvoudiger op de lange termijn volhouden!”

Ik vind de recepten heel hoog in aantal kcal. Wat is de gedachte daarachter?

Dokter Tamara: „Een van de meest gemaakte fouten is dat mensen te weinig eten. Hierdoor gaat je stofwisseling naar beneden en gaat je lichaam op een ’spaarstand.’ Calorieën zeggen ook niet alles, het is veel belangrijker om te letten of je verzadigd bent een half uur na de maaltijd. Dan weet je dat je voldoende hebt gegeten.”

