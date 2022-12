Ultieme wraak voor toekomstige echtgenoot en zijn maîtresse

Ook dit jaar weer een uitgebreide jaarhoroscoop over de liefde, werk en geluk. Maar ook een heleboel spannende verhalen van lezeressen die hun verhaal echt niet met naam en toenaam durfden te noemen. Bijvoorbeeld het verhaal van een vrouw die de ultieme wraak verzon voor haar toekomstige echtgenoot en zijn maîtresse.

Vanzelfsprekend zijn er ook nog een heleboel andere gênante momenten, sappige ontboezemingen, herkenbare blunders en vermakelijk ‘leed’ te lezen in dit nummer.

Ook hebben we een aantal bijzondere reisverhalen. Bijvoorbeeld over de wereldreis van Nadja die net na haar bevalling weduwe werd en met haar kind op avontuur ging. Of Mariëlle die haar adrenaline liet gieren door met de ski’s ondergebonden aan een paraglider van een berg te springen. Durf jij het?

In dit nummer ook veel puzzels, quizzen, inspirerende shopping-pagina’s en een heerlijk lang leesverhaal om even echt te ontspannen.

De VROUW Glossy Opgebiecht Winterspecial is vanaf 14 december verkrijgbaar in alle kiosken, boekhandels en supermarkten voor €6,89.