’Ik verbaas me erover dat kinderen met overgewicht een e-bike krijgen’

„Een jong lijf moet trainen,” vindt Schmidt. En daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Ik verbaasde mij erover dat kinderen met overgewicht in ons dorp in groep acht al een e-bike kregen, alvast voor de middelbare school. Dit was juist de uitgelezen kans voor die kinderen om van dat overgewicht af te komen, als ze zouden gaan fietsen. Want met vijf uur fietsen in de week verbruik je al snel een paar honderd extra calorieën. Zo zonde!

Fatbike

Sinds mijn eigen dochter van 12 naar de middelbare school gaat, komt het onderwerp e-bike, of eigenlijk beter gezegd een fatbike en de VanMoof, ook regelmatig voorbij als gespreksonderwerp aan onze keukentafel. Ze moet elke dag 7,5 kilometer fietsen naar school en ook dezelfde kilometers weer terug.

Aan het begin van het schooljaar heb ik mijn dochter wel eens gevraagd of ze een e-bike zou willen hebben. Daar reageerde ze niet per se enthousiast op. „Ja wel leuk, maar die gaan jullie toch niet aan mij geven, dus….” Daar bleef het toen bij. En ik dacht alleen maar: mooi! Dan hoeven we dat niet te overwegen. Maar naarmate het schooljaar vorderde, kwam die e-bike steeds vaker ter sprake.

Aanhaken

Haar beste vriendinnetje heeft er één en ze ’haakt’ regelmatig aan, kwam ik laatst achter. Ik weet niet of ik daar nou zo blij mee ben, want dat is natuurlijk niet zonder gevaar. Ze is al één keer heel hard gevallen daardoor, wat ze even tussen neus en lippen aan ons vertelde, alsof het niks voorstelde.

Op school ziet mijn dochter steeds meer kinderen die een fatbike hebben gekregen van hun ouders. Ik begreep van haar dat veel van die kinderen om de hoek van school wonen, dus zo’n duur ding niet eens nodig hebben. Maar een fatbike of VanMoof is natuurlijk cool in de ogen van tieners en de functionaliteit is dan bijzaak.

Maar heel eerlijk, ik vind daar wel iets van. Vroeger gingen kinderen vanaf hun veertiende sparen voor een brommer of een scooter, zodat ze die op hun zestiende konden kopen. Nu krijgen kinderen een e-bike, in mijn ogen vergelijkbaar met de brommers vroeger, als ze 12 of 13 jaar zijn. Het voelt toch wat verwend en dat is het eigenlijk ook.

Gezond gewicht

Ik zeg ook wel eens tegen mijn dochter, dat als ze een e-bike zou krijgen en zou stoppen met hockey, ze zo tien kilo zwaarder is binnen een jaar. Zeker als ik zie hoeveel ongezonds ze stiekem naar binnen werkt. Nu is ze gezegend met een gezond gewicht, maar het vele fietsen draagt daar wel aan bij.

Dus vanuit het oogpunt van haar gezondheid, veiligheid en om haar niet te veel te verwennen, zit ze voorlopig nog lekker op haar gewone fiets. Van mij mag dat verbod op e-bikes bij kinderen onder de 16 er dus wel komen!

