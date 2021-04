Wanneer kun je in de liefde spreken van een match?

De vraag of hij en zij bij elkaar passen, is een boeiende vraag. En één die gemakkelijker te stellen is dan te beantwoorden. Immers, zij en hij zijn al een stel als zij besloten hebben dat zij een stel zijn. Dat terwijl de buitenwacht misschien vindt dat ze helemaal niet bij elkaar passen. De vraag van vandaag is dan ook: wanneer kun je in de liefde wél spreken van een match?