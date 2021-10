Eva Crutzen: ’Moederdag is nu eindelijk iets positiefs’

„Hoewel ik vooral het eerste jaar nog wel van een feestje hield. Maar het was niet zo dat ik aan een strak gareel moest ontsnappen, helemaal niet. Ik denk dat ik meer heb gefeest in mijn puberteit dan in alle jaren erna. Het is een wonder dat ik nog iets van hersencellen over heb!”

Ⓒ Lin Woldendorp/Lumen