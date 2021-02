’Nederland geen veilig land? Hou toch op!’

Dorp

Ik woon in een dorp. En dan niet een dorp ergens in een uithoek in Nederland waar toch niemand wil wonen; als ik een beetje gas geef zit ik in 20 minuten in zowel Amsterdam als Utrecht. Kijk ik voor uit mijn raam heb ik grote kans dat ik een dorpsgenoot op klompen voorbij zie wandelen en kijk ik achteruit mijn raam zie ik koeien of schapen. We hebben geen winkels, alleen een boerderijautomaat en een SRV-man.

Voorzorgsmaatregelen

Ik woon in een onveilig land voor vrouwen en al helemaal voor kinderen, als ik advocate Natacha Harlequin moet geloven. Als ze een dochter zou hebben, zou ze die halen en brengen naar hockeyfeestjes, zei ze in Shownieuws. Als ze zelf over straat gaat, doet ze dat met voorzorgsmaatregelen. Ze deelt haar locatie en doet op de fiets alsof ze belt. In datzelfde land komt mijn 16-jarige dochter probleemloos en zonder angst laat in de avond naar huis fietsen en laat ik met een volstrekt veilig gevoel mijn honden uit. Hoe kan dat?

Feiten en cijfers

Dat Natacha – en heel veel andere vrouwen – zich op straat niet veilig voelen, vind ik afschuwelijk. En laat ik heel duidelijk zijn; dat gevoel wil ik niet bagatelliseren -het zal ergens vandaan komen. Een nare ervaring. Intimidatie op straat. Het verhaal van een ander. Berichten op social media, eindeloos gedeeld. Ik heb er alleen grote moeite mee dat Nederland zonder enige nuance als onveilig wordt weggezet, want laten we eens naar de cijfers en feiten kijken.

Veilig

Nederland is een van de veiligste landen ter wereld. We staan in een lijst met 163 landen op de 21ste plek, keurig, zou ik zeggen. IJsland voert de lijst al jaren aan, Afghanistan, Syrië en Irak sluiten de rij. De criminaliteit daalt hier de laatste jaren ook nog eens, in alle regio’s. In 2019 gaf 14 procent van de Nederlanders aan slachtoffer te zijn geweest van veelvoorkomende, traditionele criminaliteit. In 2012 was dat 20 procent. Het slachtofferschap is daarmee met bijna een derde (31 procent) afgenomen in zeven jaar tijd.

Gevoel

Uit recent onderzoek van het CBS blijkt bovendien dat Nederlanders zich steeds veiliger voelen. Vijf jaar geleden voelde 36% zich wel eens onveilig, in 2020 was dit 32%. En hoe ouder je wordt, hoe veiliger je je voelt en terecht ook. 15 tot 25-jarigen hebben twee keer zoveel kans om een delict mee te maken dan 65-plussers. Vrouwen voelen zich onveiliger dan mannen en dat is niet altijd terecht. Want meer mannen dan vrouwen zijn slachtoffer van geweld, diefstal of vandalisme.

Logisch

Tussen wat er daadwerkelijk gebeurt en wat je voelt, waar je bang voor bent, zit nogal een verschil dus. Vrouwen vóelen zich onveilig. Logisch ergens, je delft negen van de tien keer het onderspit als je een door testosteron gedreven bullebak treft. Dan kun je gillen wat je wil en wat zwaaien met je sleutelbos, strategisch vastgeklemd tussen je vingers; je weet dat je de strijd gaat verliezen. En die gedachte kan met mij ook aan de haal gaan. Ik laat het alleen niet toe, die angst brengt me nergens namelijk.

Angstig maken

Ik moet er niet aan denken mijn voordeur in het donker uit te stappen en meteen compleet onrustig te worden ’want er zou wel eens iets kunnen gebeuren’. In de auto kun je ook any moment een ongeluk krijgen, maar trillend van angst achter het stuur gaan zitten, maakt het er voor niemand veiliger op. Ik kan mijn dochter eeuwig halen en brengen als ze in de avond ergens heen moet, maar daarmee ontneem ik haar in mijn ogen een deel van haar zelfstandigheid en vrijheid. Ik wil haar niet angstig maken, want feit is: ze is het niet.

Echt niet

Hoe terecht is de angst, is de vraag? In bepaalde delen van ons land terecht, dat staat buiten kijf. Daar wonen, om het netjes uit te drukken, niet de fijnste mensen op aarde. Ik zou er ook de zenuwen van krijgen als ik door groepjes louche gasten werd nagefloten of gesist – hou op alsjeblieft. Maar in het allergrootste deel van Nederland slaat die angst vrijwel nergens op. Die angst is aangepraat, maar daardoor niet minder erg; bang zijn is afschuwelijk. Laten we alleen wel de feiten helder blijven zien. Nederland is géén onveilig land, Natacha. Echt niet.