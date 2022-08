Maak jij je zorgen om het basisonderwijs van je kind?

In Nederland komen we 9100 basisschoolleraren tekort. Uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) blijkt dat meer dan de helft van de juffen en meesters minder willen werken. 38 procent wil dit omdat er een hoge werkdruk heerst op de basisschool. Hierdoor ontstaat er een vicieuze cirkel: het wordt steeds minder aantrekkelijk om basisschoolleraar te worden, waardoor de werkdruk steeds hoger wordt en de tekorten blijven oplopen. Ook nemen veel leraren ouderschapsverlof op (16 procent). Het gevolg voor basisscholen is dat zij nu ruim zestig procent te weinig juffen en meesters beschikbaar hebben om de lessen te kunnen voortzetten.

Zorgen

De gemeente Amsterdam zet gastlessen van externe krachten in om ’erger te voorkomen’. In Den Haag en Almere wordt ook zo’n systeem opgezet, waarbij lessen als taal en rekenen worden vervangen door ’kunst maken van afval’ en ’je eigen chocolade ontwikkelen’.

Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs zegt tegen De Telegraaf zich zorgen te maken over de nieuwe gang van zaken: „Het is om troosteloos van te worden. Ik maak me zorgen over de onderwijskwaliteit. Gastleraren zijn meestal niet bevoegd om voor de klas te staan.”

Reactie

Twitteraar @MissCoffee1980 is verontwaardigd over het plan van de gemeente Amsterdam.

Marinka Mulder vindt dat het lerarentekort geen gemeentekwestie mag worden, want dat zou volgens haar ten koste gaan van het kind.

Praat mee

