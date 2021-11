Josephine (87): ’Voor mijn leeftijd denk ik altijd: ik zie er nog niet eens zo slecht uit’

Sport

Rico Verhoeven traint met ’gevaarlijkste man van de wereld’

Rico Verhoeven is momenteel in de Verenigde Staten om te werken aan een nieuw filmproject. De Glory-kampioen is en blijft een trainingsbeest en dus is hij ondertussen ook veelvuldig te vinden in de sportschool. Woensdag trainde de Nederlander in de gym van MMA-icoon Randy Couture in Las Vegas, waar ...