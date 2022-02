Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Prinses Carnaval Querida: ’De crisis heeft mensen dichter bij elkaar gebracht’

Door Puk van Spall

„Vorig jaar tijdens de lockdown stonden de leden van de vereniging zingend voor de deuren, op afstand én met prachtige glittermondkapjes.” Ⓒ Rias Immink

Lange tijd was het bij verenigingen vanzelfsprekend dat mannen de belangrijkste functies vervulden, maar tradities kunnen verbroken worden: ook het carnaval gaat met z’n tijd mee. In steeds meer gemeentes wordt een Prinses Carnaval gekozen, of op zijn minst een prinsenpaar. Deze trotse prinses vertelt over haar rol tijdens het volksfeest en hoe corona de pret voor haar niet kan bederven.