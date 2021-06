Premium Stan Huygens Journaal

Vaccin-bedrijf van Thaise koning produceert te traag

Vakantiereizen naar Thailand zijn onder voorwaarden mogelijk. Maar het corona-risico blijft er nog even bestaan en de Thaise koning Maha Vajiralongkorn, ook bekend als koning Rama X, is er indirect verantwoordelijk voor. Zijn farmaceutisch bedrijf Siam BioScience, als producent van AstraZeneca de be...