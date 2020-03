’Onlangs was ik eindelijk weer eens rebels’

De tijd waarin ik nog voor een angry young man kon doorgaan, ligt toch al zeker twee decennia achter me. Inmiddels ben ik net zo burgerlijk als de mensen waar ik vroeger tegenaan schopte. Ik was op zaterdag de auto. ’s Middags hebben we meestal een verjaardag of zoiets. Daar praat ik met vrienden over vroeger. Op zaterdagavond kijk ik als een bankbintje een of andere Netflix-serie over mensen wiens leven een stuk spannender is dan het mijne.

Zondag

Zondag is niet veel beter. Op het tijdstip waarop ik vroeger helemaal doorgedenderd uit een afterparty kwam gerold, sta ik nu geregeld in de sportschool. Na de lunch ga ik naar het strand of het bos. Wandelen. En na het eten zit ik weer op de bank naar een nieuwe aflevering van die Netflix-serie te kijken. Niet te lang. De werkweek staat immers weer voor de deur.

Mijn rebelsheid is niet meer dan een waakvlammetje dat ergens heel diep vanbinnen een beetje gloeit. Maar zo heel af en toe brandt het ineens fel op. Onlangs gebeurde het weer. Mijn jongste werd 6 jaar oud. En dus mocht hij uitdelen op school. In mijn tijd kreeg je een zakje chips, een raket of een knoeperharde trekdrop. Maar dat mag allemaal niet meer. Ongezond. Het zijn andere tijden. Laatst zag ik ouders lopen die, I kid you not, een schaal sushi hadden gemaakt als traktatie.

Rebellie

De hoogste tijd voor rebellie. Ik kocht een zak spekjes met zoveel suiker dat ze een geigerteller op hol zouden laten slaan. Samen met mijn zoontje deed ik ze in een olijk versierde doos. Laumans senior en Laumans junior zouden groep 1 en 2 wel even laten zien hoe een traktatie eruit hoort te zien. Het leek te werken.

Aan het einde van de dag zaten er nog maar een paar spekkies in de doos. „Vonden ze het lekker?” vroeg ik vol verwachting. Hij knikte. Zijn klasgenootjes hadden zich misselijk gegeten aan de krengen. „En jij, hoeveel heb jij er op?” vroeg ik vol verwachting. „Geeneen. Ik vind spekjes helemaal niet lekker.”

