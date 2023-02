Daghoroscoop 16 februari - Sterrenbeeld Steenbok: Luister niet naar roddels!

VANDAAG JARIG

Jouw geest is je gids in jouw financiële leven en mocht je problemen krijgen laat je dan leiden door jouw geloof of intuïtie. Je liefdesleven zal plezierig verlopen en jouw partner zal het fijn vinden om je te verwennen. Jij zult in veel opzichten op de ander kunnen steunen, zolang je oprecht bent.

STERRENBEELD RAM

Misschien ben jij te precies als je met jouw werk niet opschiet. Denk eens goed na over jouw manier van leven en de mate waarin jij daaruit voldoening haalt. Kap met alles en iedereen die afbreuk doet aan jouw welbevinden en maak een frisse start.

STERRENBEELD STIER

Jouw geliefde kan zich terugtrekken als je diegene aan het twijfelen hebt gebracht. Zet zo snel mogelijk recht wat verkeerd begrepen of geformuleerd is. Maak een eind aan een gewoonte waarvan je weet dat deze slecht is voor jou en naasten.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Natuurlijk heb je als hardwerkend mens recht op vakantie, maar boek geen reis waarvoor je de rest van het jaar krom moet liggen. Binnen een relatie is het van belang om ruimte te creëren. Neem geen werk mee naar huis.

STERRENBEELD KREEFT

Alles hangt af van goede planning. Om te scoren moet je van meet af aan rekening houden met problemen. Blijf realistisch en niet té perfectionistisch. De aankoop van een pand kan stagneren doordat een compromis onmogelijk blijkt.

STERRENBEELD LEEUW

Een belastingaanslag of energierekening kan jou de stuipen op het lijf jagen. Probeer niet om financiële gaten op ludieke wijze te dichten. Je kunt zelf in de knel raken als je een naaste wilt helpen. Geef een oude kwaal geen herkansing.

STERRENBEELD MAAGD

Een voorstel waarmee veel geld te verdienen zou zijn, draait waarschijnlijk op een teleurstelling uit. Geloof niet in sprookjes. Houd er rekening mee dat de tenen van jouw geliefde vandaag langer kunnen zijn dan anders.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Te veel consumeren beïnvloedt jouw gezondheid en draagt niet bij tot een fraai uiterlijk. Span je in om fit en aantrekkelijk te blijven. Blijf lachen als veelvuldig een beroep op jou wordt gedaan, geef advies en doe intussen wat je moet doen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Het kan vandaag een komen en gaan zijn; check steeds jouw agenda. Schrijvers zullen geïnspireerd zijn. Dromen van vannacht kunnen voorspellend blijken; schrijf ze op zodat je ze kunt analyseren of bespreken.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

De eisen die jouw werk en het thuisfront stellen kunnen botsen en je zult dat niet langer kunnen negeren. Overtuig naasten ervan dat werk nu op de eerste plaats komt. Het voortzetten van een rechtszaak kan jou op kosten jagen.

STERRENBEELD STEENBOK

Als jij je niet concentreert op hetgeen je doet, kan een belangrijk project uit de hand lopen. Ga met een kwaal die je in het buitenland hebt opgelopen naar de huisarts. Luister niet naar roddels en vertel ze zeker niet door.

STERRENBEELD WATERMAN

Zie het onder ogen als een romantische relatie zich anders ontwikkelt dan je graag wilt. Financieel sta je er minder florissant voor dan jij misschien denkt. Je wordt gelukkiger als je iets nieuws leert; begin een cursus.

STERRENBEELD VISSEN

Als je probeert minder te pleasen en dat wil maar niet lukken ben je te laat begonnen met eens aan anderen te denken. Geef de moed niet op. Liefde kan te wensen overlaten; misschien zit je de ander te veel op de huid.

