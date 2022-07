Daghoroscoop 22 juli - Poets jouw uiterlijk op en ga vanavond de deur uit, Stier!

VANDAAG JARIG

Jouw liefdesplaneet geeft aan dat seksueel magnetisme dit jaar sterker is dan ooit tevoren. Degene op wie je verliefd bent of wordt kan een genie zijn, rijk en succesvol, maar als diegene niet als een baksteen voor je valt heeft de relatie geen toekomst. Op heisa zit je toch niet te wachten?

RAM

Met een kind kan onenigheid over geld ontstaan. Neem een vastberaden maar faire positie in. Misschien is de tijd rijp om het kind het eigen geld te laten beheren. Het is nooit te vroeg om kinderen te leren om met geld om te gaan.

STIER

Goede vrienden of nieuwe medewerkers kunnen interessante ideeën aandragen die goed in jouw interessesfeer passen. Laat je niet verleiden tot een te snel oordeel of uiten van kritiek. Poets jouw uiterlijk op en ga vanavond de deur uit.

TWEELINGEN

Je kunt ernaar verlangen alleen te zijn. Een wandeling in de natuur zal jouw geest tot rust brengen en kan jouw emoties bevredigen. Je kunt iets vernemen over een vriend of collega dat je aan het lachen brengt.

KREEFT

Goede vrienden en plezierige gesprekken kunnen deze dag markeren. Aarzel niet om die ene, bijzondere mens in jouw leven duidelijk te maken wat je voelt; schrijf een liefdesbrief. Gezamenlijk inspanning levert mooie resultaten op.

LEEUW

Je kunt anderen vandaag verbazen met jouw zelfverzekerde en efficiënte aanpak. Extra verantwoordelijkheden zullen weinig tijd overlaten voor sociale activiteiten, maar laat dat niet tot onvrede leiden, want extra betaling maakt veel goed.

MAAGD

Maak er liefst een rustige dag van op vertrouwd terrein. Privacy is op dit moment belangrijk voor je, dus als het lukt om zowel zakelijk als privé kalm aan te doen bereik je een gezond evenwicht. Concentreer je op een komende reis.

WEEGSCHAAL

Er breekt een geschikte periode aan om tijd en energie te steken in een project waarmee je geld kunt verdienen. Onderhandelingen zullen het gewenste resultaat geven. Ga naar de kapper; je voelt je goed als je er goed uitziet.

SCHORPIOEN

De professionele en privé kant van jouw leven kunnen met elkaar in conflict komen. Bedenk wat je er aan kunt doen. Analyseer wat reëel is of wat je hoopt dat realistisch is. Maak je geen illusies en sluit geen compromis over jouw normen.

BOOGSCHUTTER

De trend zal over het algemeen gunstig zijn. Met een efficiënte aanpak neemt de kans op vooruitgang toe. Naarmate je je meer inspant kun je op meer profijt rekenen. Start vroeg en geef niet te veel geld uit.

STEENBOK

Gedachteloos gedrag zal problemen veroorzaken. Houd rekening met de mensen om je heen en sta open voor een compromis. Let op jouw eigen gedrag als je merkt dat men om je heen geïrriteerd raakt. Jouw welzijn is gebaat bij matigheid.

WATERMAN

Halverwege de ochtend kun je problemen krijgen met een klant of zakelijk partner. Loop anderen zo min mogelijk voor de voeten. Probeer problemen te bespreken voor deze escaleren. Zeg geen dingen die je niet meent.

VISSEN

Ben je op zoek naar een baan dan kun je profiteren van de kennis van jouw partner of werkgever. Na het werk kun je kennismaken met iemand die van onschatbare waarde zal blijken voor jouw netwerk; noteer telefoonnummers.

