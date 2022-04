’Ik wil niet meer oppassen, maar mijn dochter vindt opvang geen optie’

„Ik pas één à twee keer per week op mijn kleinkinderen van 1 en 3. Daar heb ik heel lang van genoten, maar ik merk dat het me nu langzaam op begint te breken. Het is een zegen om oma te zijn, maar als ik eerlijk ben: wel op zelfgekozen momenten. Niet altijd.”

„Daarom wil ik mijn oppasmomenten afbouwen. Het wordt me gewoon te veel, het is zwaar en de kinderen worden steeds drukker, zeker de oudste. Ik wil wat meer tijd voor mezelf. Mijn dochter begrijpt daar niets van. Zij ziet mij natuurlijk ook altijd in opperbeste staat, ik speel met de kinderen en ben altijd druk en vrolijk met ze. Wat zij niet ziet, is dat ik diezelfde avond om 8 uur al in mijn bed lig omdat ik afgepeigerd ben.”

„Mijn dochter vindt dat haar kinderen bij mij veel beter af zijn dan op de opvang. Ze ’vertikt het’ om ze ’daar weg te stoppen’, zoals ze zelf zegt. Discussie is eigenlijk niet mogelijk. Ik ben bang in conflict met haar te raken als ik het op het spits drijf. Wat moet ik doen?”

Wat kan wel?

Familietherapeut Else-Marie van den Eerenbeemt adviseert: draai deze discussie om en benader de situatie vanuit wat je nog wèl kunt. „Kan deze oma aanbieden één keer in de week een woensdagmiddag op te passen? Dat kan al veel beter werken dan te benadrukken wat er allemaal niet meer gaat. Doe een officieel aanbod, bijvoorbeeld: ’Ik kan oppassen op de woensdagmiddag van 2 tot 6’, en houd je ook aan die grenzen.”

Alternatief bieden

„Als ik deze oma goed begrijp zijn die één à twee dagen wisselend en wellicht op afroep. Ik kan me dus ook heel goed begrijpen dat dat vermoeiend kan zijn. Twee dagen is eigenlijk sowieso al te veel voor veel grootouders, het is helemaal niet gek dat deze vrouw zich zo voelt. Bied daarom vooral een alternatief. Noem tijden, wees duidelijk en houd het daarbij.”

Niet meedenken

Van den Eerenbeemt vindt dat het niet aan een grootmoeder is om op zoek te gaan naar een oplossing. „Dat is de verantwoordelijkheid van de ouders. Ga dus ook niet meedenken over opvangmogelijkheden, want dan ontstaat inderdaad het risico op een conflict – zeker als je dochter daar niets in ziet. Leg uit dat het niet aan haar kinderen ligt dat jij een stap terugdoet, maar aan jouw eigen vermoeidheid. Houd je niet met oplossingen bezig, maar blijf bij jezelf en bij het alternatieve aanbod dat je doet.”

Waardering uitspreken

Ook de dochter van Marga kan bij zichzelf te raden gaan, vindt Van den Eerenbeemt. „Heeft zij weleens haar waardering uitgesproken voor wat haar moeder voor de kinderen doet? Ook dat is belangrijk. Ze moet ook begrip hebben voor de vermoeidheid van haar moeder. Geef daarom vooral aan hoe je je voelt, dat je heel graag oma bent en dat ook zeker wilt blijven, dat je altijd in noodgevallen beschikbaar blijft, maar dat je nu graag een vaste tijd afspreekt waarop jullie de oppasmomenten voortzetten.”