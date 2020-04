Dolly Dot Anita: Ik zit op Tinder

Anita: „Ik heb wel relaties gehad, zelfs nog met een veel jongere man. Inderdaad, 28 jaar jonger, haha. Dat was enig, echt supergezellig. Maar uiteindelijk merkte ik toch dat hij heel jong was. Intussen vind ik het heerlijk dat ik met niemand rekening hoef te houden. Als ik dat moet gaan doen, moet hij wel héél leuk zijn, haha.”

Esther: „Als je ouder wordt, wordt je eisenpakket ook groter. Ik ben geen moeilijke vrouw hoor, helemaal niet, maar ik word wel steeds zelfstandiger. Ik heb een bloedgezellige vriendenkring om me heen, ik heb mijn werk als visagist, ik heb Anita, haha!”

En het lichamelijke?

Esther: „Denk maar niet dat wij zonder zitten! Nee, af en toe een vriendje hebben we natuurlijk wel. Je hoeft mij zeker niet zielig te vinden, ik vermaak me prima.”

Anita: „Je hebt helemaal gelijk. Seks is gezond, dat moet je blijven doen. Zeker als je ouder wordt, is het heel belangrijk voor je lichaam. Anders schijn je vroegtijdig te verouderen. Dat heb ik pas nog gelezen.”

Esther: „En we willen niet dichtslibben, haha!”

Bekijk ook: Dolly Dots Esther en Anita samen verder

Hebben jullie Tinder geprobeerd?

Esther: „Anita zit op Tinder, maar volgens mij spreekt ze nooit af.”

Anita: „Ik heb wel gesprekken, en kwam ook een ontzettende leukerd tegen, maar die was daarna ineens van Tinder af. Dat vind ik nog steeds jammer. Het is heerlijk om te kijken en te swipen. En misschien zit hij er toch een keer tussen, die ene. Dan ga ik zeker afspreken.”

Esther: „Ik moet er niet aan denken. Ik vind het vooral heel eng; iedereen kan zich anders voordoen. En ik heb negen maanden lang een stalker gehad, dus ik bedank ervoor.”

Lees het complete interview in VROUW Glossy (nu in de winkel) over onder andere hun vriendschap, de stalker van Esther en ouder worden.