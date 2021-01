In deze fijne ’troostmode’ overleven we Blue Monday

Ⓒ C&A

Nog maar een maand of twee en de narcissen staan weer in bloei. En zelfs als we dan nog steeds in lockdown zitten, is het toch net iets leuker om op een bankje in de lentezon je coffee-to-go te drinken dan schuilend tegen de regen. Maar eerst moeten we nog Blue Monday door. Die dit jaar, met alle beperkingen, nog net iets zwaarder lijkt te vallen dan anders. Onze beste tip: duik onder een dekentje, met fluffy sloffen en een kopje soep. Het wordt vanzelf dinsdag.