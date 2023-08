Praat mee: Zijn maatregelen tegen armoede nodig of moeten mensen hun eigen broek ophouden?

Vorig jaar stelde het kabinet een energieplafond in om de sterk oplopende energiekosten op te vangen. In 2024 komt er echter een eind aan deze maatregel. De eerdere zorgen van deskundigen, die benadrukten dat een dergelijke stop een grote impact zal hebben op huishoudens met lage inkomens, lijken nu bevestigd door cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Naar verwachting zal het aantal Nederlanders dat in armoede leeft namelijk oplopen van 4,8 naar 5,7 procent. Het aantal kinderen dat in armoede leeft stijgt zelfs van 6,2 naar 7,0 procent.

Structureel bewijs

Deze ongewenste toename wordt verder toegelicht in het concept-Macro Economische Verkenning 2024 van het CPB. Daarin stellen de onderzoekers dat een structureel beleid, waarbij de overheid nog steeds maatregelen tegen armoede inzet, de stijging deels kan tegengegaan.

Doordat ook de overheidsfinanciën verslechteren is er echter weinig budget voor zo’n beleid. CPB-directeur Pieter Hasekamp zegt dat het daarom belangrijk is dat het kabinet eventuele maatregelen conform de bestaande budgettaire spelregels dekt. „Want ook zonder nader beleid loopt het overheidstekort de komende jaren snel op.”

Veerkrachtig

De Nederlandse economie kreeg de afgelopen jaren een aantal grote klappen te verwerken, zoals de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de oplopende inflatie. Desondanks bleek de economie verrassend veerkrachtig, vindt het CPB. Zo kromp de economie licht in de eerste kwartalen van dit jaar, maar wordt voor heel 2023 en ook voor 2024 een magere economische groei verwacht.

Waar de koopkracht dit jaar vanwege aanhoudende inflatie daalde naar 1,1 procent, stijgt deze in 2024 naar 1,9 procent. Dat herstel is te danken aan personeelstekorten door de krappe arbeidsmarkt, waardoor de lonen meer stijgen dan in eerdere jaren het geval was.

Praat mee

Wat vind jij? Moet de overheid extra maatregelen nemen om de armoede in ons land tegen te gaan? Of moeten mensen volgens jou hun eigen broek op zien te houden? Laat het ons weten, deel jouw ervaring(en) en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Henk spreekt van een schrijnende ontwikkeling en hoopt op stevige maatregelen.

Deze twitteraar wijst Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, aan als schuldige.

Marijke vindt dat voetballers met een topsalaris wel iets mogen inleveren ter compensatie.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.