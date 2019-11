Deel 146: ’Ik mag best verlangen dat je tot mijn eisprong niets meer drinkt’

Maandag

Chagrijnig is een understatement. Nadat ik vorige week te vroeg een zwangerschapstest had gedaan, bleef het venstertje ook gisteren en vanmorgen spierwit. Het controlestreepje lachte mij knalroze toe, maar verder wees niets op ook maar het minste spoor van het HCG-hormoon in mijn urine. Boris heeft er geen enkele zorg over.

„Helen, wat verwacht je nou? Dat het op jouw leeftijd al zo snel raak is? Je bent bijna 38 en hebt zelf gezegd dat het vanaf 35 allemaal een heel stuk minder wordt met de vruchtbaarheid. Het kan best even duren, stel je daar nou maar op in.”

Ik kookte van binnen, toen ik het hem rustig hoorde zeggen. Dus ik moet de komende tijd zonder mokken afwachten? Iedere maand weer die stress? En ik weet ergens dat het de grootste waanzin ooit is. We zijn pas twee maanden bezig, er zijn talloze vrouwen die er jaren over doen, ik heb al twee gezonde kinderen… Maar dat kalmeert mij op dit moment even niet. Deze maand wil ik er alles aan doen om te bewijzen dat ik nog ontzettend vruchtbaar ben. We zullen geen dag overslaan, ik ga nauwkeurig met ovulatietesten aan de slag en ik drink geen druppel meer.

Donderdag

Mijn humeur is er niet heel veel beter op geworden sinds ik vanmorgen ongesteld ben geworden. Als de kinderen in bed liggen, plof ik met een kop koffie, een zak koekjes en een reep chocola op de bank. Ik voldoe aan alle clichés die bij ongesteldheid horen. Ik heb buikpijn en heb zelfs een pukkel midden in mijn gezicht - hoe charmant.

Boris staat in de keuken en twijfelt tussen een tweede kop koffie of een wijntje.

„Neem maar koffie. Misschien is het ook verstandig als jij de komende weken geen alcohol meer drinkt.” Ik zeg het niet, ik brom het.

„Sorry?”

Boris kijkt mij verbaasd aan en komt de kamer inlopen.

„Ja, alcohol heeft een slechte uitwerking op zaad. Ik mag best verlangen dat je tot mijn eisprong niets meer drinkt.”

„Helen, alsjeblieft zeg…”

„Ja! Wat nou? Kijk, jij hebt nog geen kinderen, dus het is nog maar de vraag of jij wel vruchtbaar bent. Ik weet dat bij mij alles in orde is, of tenminste, ooit was. Je kunt toch een beetje inzet tonen?”

Demonstratief loopt hij terug naar de keuken, waar hij een groot glas wijn inschenkt. Als hij de kamer weer inloopt, krijg ik een geïrriteerde blik toegeworpen.

„Je moet ophouden je er zo druk over te maken. Ik heb geen zin mee te doen aan dat maniakale gedrag van je!”

