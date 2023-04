Daghoroscoop 19 april - Sterrenbeeld Waterman: Voer liefst vanochtend een belangrijk gesprek!

VANDAAG JARIG

Gezin en familie zullen financieel van toenemend belang zijn. De kans is groot dat jij meer risico’s gaat nemen en gokken niet beperkt blijft tot het casino of de loterij. De beurs zal jou meer trekken om leuk aan te verdienen. Je zal geld willen uitgeven en genieten van de weelde die je hebt

STERRENBEELD RAM

Je kan moe wakker geworden zijn; doe jouw best om deze moeheid snel de baas te worden. Zet geen domper op de goede stemming waarin anderen kunnen verkeren. Kruip vanavond in de armen van jouw lief en keer de wereld je rug toe.

STERRENBEELD STIER

Bekijk het leven van de zonnige kant. Een geschikte dag om een standpunt te verdedigen en anderen te inspireren. Zorg dat je feiten en cijfers bij de hand hebt . Laat je niet van de wijs brengen door een behoudende of angstige partner.

STERRENBEELD TWEELINGEN

De behoefte alleen te zijn kan allesoverheersend zijn als in de liefde trouw ineens minder vanzelfsprekend is. Zorg dat oude wonden kunnen helen. Iets wat jij bezit kan minder waard zijn dan verwacht of iemand werkt jou tegen.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

STERRENBEELD KREEFT

Iemand over wie jij je zorgen maakt, kan van zich laten horen en er blijkt niets aan de hand. Toon je bereid verplichtingen op je te nemen die tot meer financiële zekerheid kunnen leiden. Ga een heet hangijzer niet uit de weg.

STERRENBEELD LEEUW

Een gesprek over gezamenlijke belangen kan beter een paar dagen worden uitgesteld. Doe geen beloften die je niet kan houden. Hoewel jij vaak twee dingen tegelijk kan doen, kan je nu beter afmaken waaraan je begonnen bent.

STERRENBEELD MAAGD

Zakenmensen zijn vaak gehaaid genoeg om je geld uit de zak te kloppen, maar biecht het thuis wel op als jou dat overkomt. Iemand die gebukt gaat onder problemen kan jou advies vragen, maar word niet boos als deze dat niet opvolgt.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Blijf vandaag discreet en diplomatiek. Laat het maar over je heen komen als autoriteiten jou kapittelen omdat je regels hebt overschreden. Bespreek gemaakte fouten met iemand die je kan vertrouwen en vergeet ze daarna.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Verwarring kan zich van jou meester maken als een meerdere je in vertrouwen neemt. Zie zaken en carrière in een breder perspectief; een vervelend incident hoeft toekomstig zakelijk succes niet in de weg te staan.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Jij bent in staat het beste in anderen naar boven te brengen. Misschien moet je bepaalde plannen opgeven om meer tijd met familie te kunnen doorbrengen. Wees thuis de komende dagen extra voorzichtig; doe geen riskante dingen.

STERRENBEELD STEENBOK

Binnen een vriendschap dreigt teleurstelling; zeggen wat jou irriteert kan erger voorkomen, maar houd rekening met weerstand. Een nieuweling(e) kan je fascineren; jouw gevoel wijst de juiste richting maar blijf voorzichtig.

STERRENBEELD WATERMAN

Voer een belangrijk gesprek liefst vanochtend; in zaken geeft jou dat een niet meer in te halen voorsprong. Test een idee op collega’s; je kan in jouw enthousiasme iets over het hoofd hebben gezien. Reageer snel op financiële ontwikkelingen.

STERRENBEELD VISSEN

Spanning tussen geliefden kan vandaag escaleren; breng grieven liever naar voren dan er zwijgend over te mokken. Aanvaard de consequenties als jouw beider belangen te zeer uiteenlopen. Verras collega’s met jouw kennis van zaken.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.