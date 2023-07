Sophie heeft een affaire met een vrouw: ’Mijn man gaat kapot als hij het ontdekt’

In de rubriek ‘Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Sophie (45), die een affaire heeft met een vrouw. „Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Voor de buitenwereld het perfecte plaatje. Maar twee keer per week zie ik Nienke, met wie ik een hartstochtelijke affaire heb.”

’Op mijn telefoon keek ik regelmatig naar porno, waarin twee vrouwen het met elkaar deden.’ Ⓒ Hollandse Hoogte | EyeEm Mobile GmbH