Hoe houd jij het gezellig tijdens het kerstdiner?

De coronapandemie zorgt regelmatig voor flink wat discussies. Of het nou over vaccineren of testen gaat, de meningen zijn vaak verdeeld. Uit een onderzoek van EenVandaag blijkt dat 59 procent van de Nederlanders discussies over corona heeft met vrienden of familie.

Bij 15 procent leidt het onderwerp zelfs tot ruzie. Zeven van de tien gevaccineerden hebben in dit onderzoek weinig of geen begrip voor mensen die bewust niet voor een coronavaccinatie kiezen. Tijdens het kerstdiner kan zo’n discussie voor een gespannen sfeer zorgen.

Daarbij is het ook nog eens zo dat op kerstavond, eerste kerstdag en tweede kerstdag het advies geldt om maximaal vier personen te ontvangen. En tja, wie kies je dan? Deze Twitteraar is door haar ouders niet uitgenodigd voor kerst. Haar ouders nodigen vier personen uit: haar broer en zijn gezin.

Sommigen kiezen ervoor om zich niet aan het geadviseerde maximum van vier personen te houden. Alle genodigden moeten dan wel een zelftest doen. Tessa laat op Twitter weten dat zij kerst dit jaar gewoon met haar hele familie viert.

Janine laat op Twitter weten dat ondanks dat het eten meestal vies is, ze kerst met haar familie wel gezellig vindt. Henri vraagt haar of ze het wel zeker weet.

