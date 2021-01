Voorstelrondje: ’Mijn gezin doet ook mee aan de challenge’

„De eerste keer dat ik meedeed aan de Lekker in je vel-challenge wilde ik graag een aantal kilo’s afvallen. Ik ben toen acht kilo kwijtgeraakt. Langzaamaan zijn die kilo’s er weer bijgekomen, tot afgelopen zomer. In augustus heb ik de gezonde levensstijl weer opgepakt en ben ik weer bewust op mijn eten gaan letten. Vanaf die periode tot dit moment ben ik in totaal vijftien kilo afgevallen. Dat komt door een combinatie van factoren: ik at gezond, zorgde ervoor dat ik drie eetmomenten op een dag had zonder tussendoortjes, en dronk veel water.”

„Afvallen was toen niet zozeer het doel – natuurlijk wel mooi meegenomen – maar ik wilde me vooral gezonder en fitter voelen en mezelf daarin uitdagen. Ik wil nog graag een paar kilo kwijt en doe dit jaar dus weer mee, ook om me nog fitter te voelen en lekkerder in mijn vel te zitten.”

Smoothies

„Wat mij heel erg verraste tijdens de eerste week van de challenge, was dat ik de smoothies zo lekker vond. Dat had ik op voorhand echt niet verwacht. Een tijdje geleden heb ik een kookboek gekocht met daarin allerlei groene smoothies. Dat lag maar te verstoffen in mijn boekenkast, maar ik ben nu blij dat ik hem heb zodat ik na de challenge nog meer lekkere smoothies kan maken. De challenge gaat me tot nu toe eigenlijk heel makkelijk af, dat komt denk ik ook doordat ik sinds augustus dus mijn hele levensstijl heb omgegooid en sindsdien al heel gezond leef. Dit is dus voor mij niet iets heel nieuws.”

Nieuwe recepten

„Ik vind het superleuk dat ik allerlei nieuwe recepten ontdek en nieuwe dingen leer eten. De salades bijvoorbeeld vallen hier in huis altijd erg in de smaak. Ik heb twee zoons thuis wonen en mijn oudste (18) doet sinds deze week zelfs de hele challenge met me mee! De jongste maak ik tot nu toe alleen nog maar blij met de diners, haha, net als mijn man.”

„Ik heb een eigen coachingpraktijk en omdat ik vanuit huis werk, kan ik mijn eigen tijd indelen. Dit betekent dat ik zelf kan bepalen op welke dagen ik wat meer of minder tijd wil besteden aan het klaarmaken van de maaltijden. Ik ervaar dat echt als een voordeel. Ik heb zin in de komende week en laat me qua recepten graag verrassen.”

